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Страны БРИКС призвали к усилению сотрудничества своих космических агентств

Страны БРИКС призвали к усилению сотрудничества своих космических агентств - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС призвали к усилению сотрудничества своих космических агентств

Лидеры стран БРИКС призвали космические агентства государств-членов организации продолжать повышать уровень сотрудничества в области обмена спутниковыми... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:22

2023-08-24T12:22

2023-08-24T12:22

брикс

йоханнесбург

в мире

космос - риа наука

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали космические агентства государств-членов организации продолжать повышать уровень сотрудничества в области обмена спутниковыми данными, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы призываем космические агентства стран БРИКС продолжать повышать уровень сотрудничества в области обмена спутниковыми данными дистанционного зондирования и их применения, с тем чтобы обеспечить информационную поддержку экономического и социального развития стран БРИКС", - отмечается в декларации.

йоханнесбург

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брикс, йоханнесбург, в мире, космос - риа наука