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Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
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20:47 24.08.2023 (обновлено: 20:50 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kontrol-1892090566.html
Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС
Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023
Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС
Президент России Владимир Путин поручил врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать вопрос получения выплат семьями погибших в результате... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:47
2023-08-24T20:50
происшествия
россия
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
владимир сальдо
херсонская область
днепр (город)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать вопрос получения выплат семьями погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС. "Вы проконтролируйте, чтобы все дошло. Указов много, а не всегда все доходит", - сказал Путин на встрече с Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20230824/chp-1892089580.html
россия
херсонская область
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происшествия, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), владимир сальдо, херсонская область , днепр (город)
Происшествия, Россия, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Сальдо, Херсонская область , Днепр (город)
Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС

Путин: нужен контроль, чтобы деньги дошли до семей жертв ЧП на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать вопрос получения выплат семьями погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС.
«
"Вы проконтролируйте, чтобы все дошло. Указов много, а не всегда все доходит", - сказал Путин на встрече с Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин: надо помогать восстанавливать жилье пострадавших при ЧП на ГЭС
Вчера, 20:43
 
ПроисшествияРоссияВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Владимир СальдоХерсонская областьДнепр (город)
 
 
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