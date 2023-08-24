https://ria.ru/20230824/kontrol-1892090566.html

Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС

Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 24.08.2023

Путин поручил Сальдо контроль выплат семьям жертв ЧП на Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать вопрос получения выплат семьями погибших в результате... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:47

2023-08-24T20:47

2023-08-24T20:50

происшествия

россия

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

владимир сальдо

херсонская область

днепр (город)

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил врио главы Херсонской области Владимиру Сальдо проконтролировать вопрос получения выплат семьями погибших в результате ЧП на Каховской ГЭС. "Вы проконтролируйте, чтобы все дошло. Указов много, а не всегда все доходит", - сказал Путин на встрече с Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области вниз по течению Днепра. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20230824/chp-1892089580.html

россия

херсонская область

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происшествия, россия, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), владимир сальдо, херсонская область , днепр (город)