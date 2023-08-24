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Россельхознадзор усилит контроль за рыбной продукцией из Японии

Россельхознадзор усилит контроль за рыбной продукцией из Японии - РИА Новости, 24.08.2023

Россельхознадзор усилит контроль за рыбной продукцией из Японии

Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, если максимально допустимый уровень содержания... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:20

2023-08-24T20:20

2023-08-24T20:28

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

япония

тихий океан

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии, если максимально допустимый уровень содержания радионуклидов повысится, будут приняты ограничительные меры по поставкам, сообщила служба."Россельхознадзор разделяет озабоченность ряда стран в связи с началом сброса очищенной воды из резервуаров АЭС "Фукусима-1" в Тихий Океан и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции. Служба вводит режим усиленного контроля по радиологическим показателям ввозимых из Японии рыбо- и морепродуктов",- говорится в сообщении.Отмечается, что в случае выявления превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов будут приняты ограничительные меры в отношении поставок таких товаров из иностранного государства.Объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным, уточняет ведомство.Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих обсуждали варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие.

https://ria.ru/20230227/ryba-1853860643.html

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федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), япония, тихий океан, россия