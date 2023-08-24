https://ria.ru/20230824/kontrol-1891880701.html
В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с "Фукусимы"
В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 24.08.2023
В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с "Фукусимы"
Роспотребнадзор в Приморье усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс вод с аварийной АЭС РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:49
2023-08-24T05:49
2023-08-24T05:49
фукусима-1
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
терсо
япония
дальний восток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор в Приморье усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс вод с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО готовится начать в четверг сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете РИА Новости сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора рассказали агентству, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке."В Приморском крае усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Такое поручение дано региональному ведомству центральным аппаратом. Решение было принято после сообщений о намерении Токио начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", - сказал собеседник.По его словам, поручение дано Роспотребнадзором для "недопущения поступления в оборот на территорию РФ водных биоресурсов и продукции из них, произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов". Также усилен контроль в обороте такой продукции."Для реализации поручения усилен радиационный контроль за рыбной продукцией при ввозе на территорию Российской Федерации и в рамках контрольно-надзорных мероприятий. В ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образы соответствуют обязательным требованиям", - отметил собеседник.Лаборатории ведомства ведут мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности с 2011 года."Проведено свыше 33 тысяч исследований, по результатам которых радионуклидов в рыбной продукции не выявлено", - отметили в управлении.Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html
https://ria.ru/20230824/primore-1891879402.html
https://ria.ru/20230809/fukusima-1888998589.html
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фукусима-1, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), терсо, япония, дальний восток, приморский край
Фукусима-1, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), ТЕРСО, Япония, Дальний Восток, Приморский край
В Приморье усилен контроль за импортом рыбы перед сбросом воды с "Фукусимы"
В Приморье усилили контроль за рыбой из Японии перед сбросом воды с "Фукусимы"
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор в Приморье усилил радиационный контроль за рыбой и другими морепродуктами из Японии после сообщений о намерении начать сброс вод с аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
Оператор аварийной японской АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО
готовится начать в четверг сброс слаборадиоактивной воды в океан. В Примгидромете РИА Новости сообщили, что специалисты учреждения пока будут мониторить радиационную обстановку в Приморье в штатном режиме без учащенных наблюдений. В Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора
рассказали агентству, что на фоне информации о планах сброса воды усилили радиологический контроль уловов на Дальнем Востоке
.
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"В Приморском крае
усилен радиационный контроль за рыбой и морепродуктами, импортируемыми из Японии. Такое поручение дано региональному ведомству центральным аппаратом. Решение было принято после сообщений о намерении Токио
начать сброс в океан радиоактивной воды, использовавшейся на АЭС "Фукусима-1", - сказал собеседник.
По его словам, поручение дано Роспотребнадзором для "недопущения поступления в оборот на территорию РФ
водных биоресурсов и продукции из них, произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов". Также усилен контроль в обороте такой продукции.
"Для реализации поручения усилен радиационный контроль за рыбной продукцией при ввозе на территорию Российской Федерации и в рамках контрольно-надзорных мероприятий. В ходе проверок направлено на исследование 22 пробы рыбной продукции, проведено 44 исследования на содержание радиоактивных веществ. Все образы соответствуют обязательным требованиям", - отметил собеседник.
Лаборатории ведомства ведут мониторинг пищевой рыбной продукции на соответствие обязательным требованиям по радиологическим показателям безопасности с 2011 года.
В Приморье заверили, что вода с "Фукусимы-1" не окажет влияния на регион
"Проведено свыше 33 тысяч исследований, по результатам которых радионуклидов в рыбной продукции не выявлено", - отметили в управлении.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
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