https://ria.ru/20230824/konflikt-1891957139.html
В США вынесли приговор Зеленскому словами Путина
В США вынесли приговор Зеленскому словами Путина - РИА Новости, 24.08.2023
В США вынесли приговор Зеленскому словами Путина
Вашингтону пора признать, что у Владимира Зеленского нет шансов победить Россию, а ответственность за развязывание украинского конфликта лежит на США, об... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:05
2023-08-24T13:05
2023-08-24T13:26
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вашингтону пора признать, что у Владимира Зеленского нет шансов победить Россию, а ответственность за развязывание украинского конфликта лежит на США, об опасной политике которых президент Владимир Путин предупреждал еще в 2007 году. Такое мнение высказал Дуг Бандоу в статье для издания The American Conservative."Расширение НАТО, распад Югославии, продвижение цветных революций в Грузии и на Украине, поддержка свержения легитимно избранного украинского президента в 2014 году — все это не про безопасность Америки, а про ее желание доминировать", — пояснил он.Бандоу напомнил, что о последствиях таких враждебных действий Владимир Путин предупреждал еще в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.Генеральной линией речи российского лидера были опасения и предостережения по поводу вмешательства США в дела независимых государств со стороны третьих стран. По мнению президента, чуть ли не вся система права одного государства, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах — в экономике, в политике, в гуманитарной сфере — и навязывается другим странам. "Действительно, безрассудная агрессивность Вашингтона привела к отказу администрации Байдена вести переговоры с Путиным перед спецоперацией и очевидным попыткам союзников сорвать первые переговоры между Москвой и Киевом, гарантируя продолжение боевых действий", — прокомментировал колумнист.Обозреватель также подчеркнул, что в сложившейся ситуации Вашингтон должен сделать первый шаг, а именно признать, что у Владимира Зеленского нет шансов выиграть в этом конфликте.
https://ria.ru/20230824/ramasvami-1891915325.html
https://ria.ru/20230824/ukraina-1891894310.html
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в мире, вашингтон (штат), украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Вашингтон (штат), Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
В США вынесли приговор Зеленскому словами Путина
American Conservative: США виноваты в развязывании конфликта на Украине