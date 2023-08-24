https://ria.ru/20230824/kolonizatory-1891946917.html

Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин

Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023

Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин

Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами, пытаются решить проблемы за чужой счет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:31

2023-08-24T12:31

2023-08-24T12:31

владимир путин

брикс

россия

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами, пытаются решить проблемы за чужой счет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. "Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.

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2023

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владимир путин, брикс, россия, в мире