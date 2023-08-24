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Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин
Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин - РИА Новости, 24.08.2023
Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин
Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами, пытаются решить проблемы за чужой счет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:31
2023-08-24T12:31
2023-08-24T12:31
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами, пытаются решить проблемы за чужой счет, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс. "Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран", - сказал Путин, выступая по видеосвязи.
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Владимир Путин, БРИКС, Россия, В мире
Современные колонизаторы решают свои проблемы за чужой счет, заявил Путин
Путин: современные колонизаторы решают свои проблемы под благими лозунгами