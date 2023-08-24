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Иван Охлобыстин представил новый роман - РИА Новости, 24.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:08 24.08.2023 (обновлено: 18:09 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/knigi-1892058378.html
Иван Охлобыстин представил новый роман
Иван Охлобыстин представил новый роман - РИА Новости, 24.08.2023
Иван Охлобыстин представил новый роман
Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:09
иван охлобыстин
культура
книги
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. &quot;Это моя песня любви этому району, тем людям, которые там живут. &quot;Зга&quot; – это некий проблеск, может означать озарение внутреннее, это может быть действительно визуальный эффект. Вообще это 88–89 года, это компания подростков. Дети путешествуют, влюбляются, бегают по району, исследуют. Вообще это сказка, у меня, наверное, все книги – сказки&quot;, – заявил Охлобыстин.Тираж книги составил пять тысяч экземпляров, произведение будет доступно в бумажном, электронном и аудиоформатах, уточнила заведующая редакцией "Межиздат" издательства "АСТ" Ангелина Швырева. Это будет первая книга, которую Охлобыстин озвучит сам.
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иван охлобыстин, книги
Иван Охлобыстин, Культура, Книги
Иван Охлобыстин представил новый роман

Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга"

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАктер Иван Охлобыстин
Актер Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х.
«

"Это моя песня любви этому району, тем людям, которые там живут. "Зга" – это некий проблеск, может означать озарение внутреннее, это может быть действительно визуальный эффект. Вообще это 88–89 года, это компания подростков. Дети путешествуют, влюбляются, бегают по району, исследуют. Вообще это сказка, у меня, наверное, все книги – сказки", – заявил Охлобыстин.

Тираж книги составил пять тысяч экземпляров, произведение будет доступно в бумажном, электронном и аудиоформатах, уточнила заведующая редакцией "Межиздат" издательства "АСТ" Ангелина Швырева. Это будет первая книга, которую Охлобыстин озвучит сам.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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