https://ria.ru/20230824/knigi-1892058378.html
Иван Охлобыстин представил новый роман
Иван Охлобыстин представил новый роман - РИА Новости, 24.08.2023
Иван Охлобыстин представил новый роман
Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:08
2023-08-24T18:09
иван охлобыстин
культура
книги
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. "Это моя песня любви этому району, тем людям, которые там живут. "Зга" – это некий проблеск, может означать озарение внутреннее, это может быть действительно визуальный эффект. Вообще это 88–89 года, это компания подростков. Дети путешествуют, влюбляются, бегают по району, исследуют. Вообще это сказка, у меня, наверное, все книги – сказки", – заявил Охлобыстин.Тираж книги составил пять тысяч экземпляров, произведение будет доступно в бумажном, электронном и аудиоформатах, уточнила заведующая редакцией "Межиздат" издательства "АСТ" Ангелина Швырева. Это будет первая книга, которую Охлобыстин озвучит сам.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885331074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван охлобыстин, книги
Иван Охлобыстин, Культура, Книги
Иван Охлобыстин представил новый роман
Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга"