https://ria.ru/20230824/knigi-1892058378.html

Иван Охлобыстин представил новый роман

Иван Охлобыстин представил новый роман - РИА Новости, 24.08.2023

Иван Охлобыстин представил новый роман

Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:08

2023-08-24T18:08

2023-08-24T18:09

иван охлобыстин

культура

книги

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Артист Иван Охлобыстин представил новый роман "Великая Тушинская зга", рассказав, что это сказка про подростков, живущих в московском Тушино в конце 80-х. "Это моя песня любви этому району, тем людям, которые там живут. "Зга" – это некий проблеск, может означать озарение внутреннее, это может быть действительно визуальный эффект. Вообще это 88–89 года, это компания подростков. Дети путешествуют, влюбляются, бегают по району, исследуют. Вообще это сказка, у меня, наверное, все книги – сказки", – заявил Охлобыстин.Тираж книги составил пять тысяч экземпляров, произведение будет доступно в бумажном, электронном и аудиоформатах, уточнила заведующая редакцией "Межиздат" издательства "АСТ" Ангелина Швырева. Это будет первая книга, которую Охлобыстин озвучит сам.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885331074.html

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

иван охлобыстин, книги