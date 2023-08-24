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Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии - РИА Новости, 24.08.2023
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09:23 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kitay-1891896448.html
Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии
Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии - РИА Новости, 24.08.2023
Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии
Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии, после сброса радиоактивной воды с аварийной японской АЭС... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:23
2023-08-24T09:23
в мире
китай
япония
аэс "фукусима"
фукусима-1
терсо
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии, после сброса радиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщило главное таможенное управление КНР. "Главное таможенное управление приняло решение с 24 августа 2023 года (включительно) полностью приостановить импорт водных продуктов (включая водных животных, используемых в пищу), произведенных в Японии", - говорится в сообщении на сайте управления. Сообщается, что соответствующие меры принимаются в целях предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании. Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия". Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://radiosputnik.ria.ru/20230824/fukusima-1-1891887335.html
https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html
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в мире, китай, япония, аэс "фукусима", фукусима-1, терсо
В мире, Китай, Япония, АЭС "Фукусима", Фукусима-1, ТЕРСО
Китай приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии

Китай с 24 августа приостановил импорт продуктов водного промысла из Японии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай с 24 августа полностью приостановил импорт продуктов водного промысла, произведенных в Японии, после сброса радиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима", сообщило главное таможенное управление КНР.
"Главное таможенное управление приняло решение с 24 августа 2023 года (включительно) полностью приостановить импорт водных продуктов (включая водных животных, используемых в пищу), произведенных в Японии", - говорится в сообщении на сайте управления.
Спутниковая съемка последствий землетрясения на АЭС Фукусима-2 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
08:08
Сообщается, что соответствующие меры принимаются в целях предотвращения риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с АЭС "Фукусима" в Японии.
Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании.
Ранее МИД КНР заявил, что Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия".
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"
08:02
 
В миреКитайЯпонияАЭС "Фукусима"Фукусима-1ТЕРСО
 
 
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