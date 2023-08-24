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Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 24.08.2023
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08:02 24.08.2023 (обновлено: 10:18 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html
Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"
Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 24.08.2023
Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"
Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:02
2023-08-24T10:18
в мире
китай
япония
аэс "фукусима"
фукусима-1
терсо
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг министерство иностранных дел КНР. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании. "Несмотря на серьезные сомнения и возражения со стороны международного сообщества, японское правительство 24 августа начало в одностороннем порядке осуществлять сброс загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима" воды в море. Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия", - говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел КНР. В ведомстве отметили, что авария, которая произошла на "Фукусиме" 12 лет назад, уже привела к серьезной катастрофе и большому количеству выбросов вредных веществ в океан. "Японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов", - отметили в ведомстве. Там также отметили, что правительство Японии не предоставило доказательств законности решения о сбросе загрязненной воды в море. "Японская сторона переложила риски на весь мир, передала боль последующим поколениям, стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана", - подчеркнули в ведомстве. В МИД также сообщили, что Китай примет необходимые меры для поддержания безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий - радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
https://ria.ru/20230824/fukusima-1-1891883871.html
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в мире, китай, япония, аэс "фукусима", фукусима-1, терсо
В мире, Китай, Япония, АЭС "Фукусима", Фукусима-1, ТЕРСО
Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"

МИД Китая назвал сброс воды с "Фукусимы" ошибочными действиями

© AP Photo / Eugene HoshikoЖурналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023
Журналисты недалеко от атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Журналисты недалеко от атомной электростанции "Фукусима-1" после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг министерство иностранных дел КНР.
Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании.
Вид атомной электростанции Фукусима-1 после начала сброса воды в океан. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Япония начала сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан
07:13
"Несмотря на серьезные сомнения и возражения со стороны международного сообщества, японское правительство 24 августа начало в одностороннем порядке осуществлять сброс загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима" воды в море. Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия", - говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел КНР.
В ведомстве отметили, что авария, которая произошла на "Фукусиме" 12 лет назад, уже привела к серьезной катастрофе и большому количеству выбросов вредных веществ в океан. "Японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов", - отметили в ведомстве.
Там также отметили, что правительство Японии не предоставило доказательств законности решения о сбросе загрязненной воды в море.
"Японская сторона переложила риски на весь мир, передала боль последующим поколениям, стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД также сообщили, что Китай примет необходимые меры для поддержания безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий - радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Протест против сброса воды с АЭС Фукусима-1 в океан в Сеуле, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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В миреКитайЯпонияАЭС "Фукусима"Фукусима-1ТЕРСО
 
 
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