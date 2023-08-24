https://ria.ru/20230824/kitay-1891886638.html

Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"

Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 24.08.2023

Китай потребовал прекратить сброс воды с "Фукусимы"

Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:02

2023-08-24T08:02

2023-08-24T10:18

в мире

китай

япония

аэс "фукусима"

фукусима-1

терсо

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Китай выступает решительно против сброса радиоактивной воды с АЭС "Фукусима", требует, чтобы Япония прекратила эти "ошибочные действия", заявило в четверг министерство иностранных дел КНР. Оператор атомной электростанции "Фукусима-1" компания ТЕРСО начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой, трансляцию ведут в прямом эфире ведущие японские телекомпании. "Несмотря на серьезные сомнения и возражения со стороны международного сообщества, японское правительство 24 августа начало в одностороннем порядке осуществлять сброс загрязненной в результате аварии на АЭС "Фукусима" воды в море. Китай выступает решительно против этого и резко осуждает это, уже сделал японской стороне строгое представление и требует прекратить эти ошибочные действия", - говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел КНР. В ведомстве отметили, что авария, которая произошла на "Фукусиме" 12 лет назад, уже привела к серьезной катастрофе и большому количеству выбросов вредных веществ в океан. "Японская сторона не должна причинять вторичный вред как местному населению, так и народу во всем мире, исходя из личных интересов", - отметили в ведомстве. Там также отметили, что правительство Японии не предоставило доказательств законности решения о сбросе загрязненной воды в море. "Японская сторона переложила риски на весь мир, передала боль последующим поколениям, стала разрушителем экологической среды и глобальным загрязнителем океана", - подчеркнули в ведомстве. В МИД также сообщили, что Китай примет необходимые меры для поддержания безопасности пищевых продуктов и здоровья китайского народа. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий - радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/fukusima-1-1891883871.html

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

китай

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, япония, аэс "фукусима", фукусима-1, терсо