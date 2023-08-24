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В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма - РИА Новости, 24.08.2023
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09:41 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/kishinev-1891899645.html
В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма
В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма - РИА Новости, 24.08.2023
В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма
На Мемориальном комплексе в Кишиневе в честь 79-летия освобождения Молдавии от фашизма состоялось торжественное возложение цветов в память о павших героях... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:41
2023-08-24T09:41
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. На Мемориальном комплексе в Кишиневе в честь 79-летия освобождения Молдавии от фашизма состоялось торжественное возложение цветов в память о павших героях Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Ранее комитет "Победа" совместно с оппозиционным в Молдавии Блоком коммунистов и социалистов призвали патриотов и наследников Победы присоединиться к торжественному мероприятию по возложению цветов к мемориалу, которое они организуют по случаю годовщины празднования 79-летия со дня освобождения республики от фашистских захватчиков. "Мы всегда праздновали и будем отмечать этот праздник. Есть попытки интерпретации этой даты, но сколько себя помню, всегда у нас на мемориал "Вечность" в Кишиневе и в Шерпенах люди приходили с цветами. Поэтому я уверен, что этот праздник мы будем отмечать и дальше", - заявил РИА Новости лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон. Среди пришедших почтить память был посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиции страны - Блока коммунистов и социалистов, а также те, кто посчитал для себя важным посетить это событие. Программа в годовщину освобождения Молдавии от фашизма включает также открытие благоустроенного воинского кладбища на Шерпенском плацдарме, пройдет оно в 10.00 (совпадет с мск). На 19.00 запланирована выставка "Сила слабых. Женское лицо великой войны" в парке "Алунелул" на Буюканах. Также в эти дни по стране пройдет акция "Поздравь Солдата Победы" с посещением на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
https://ria.ru/20230823/otmena-1891866032.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
В Кишиневе возложили цветы в честь освобождения Молдавии от фашизма

В Кишиневе возложили цветы в день 79-летия освобождения Молдавии от фашизма

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкИгорь Додон на церемонии возложения цветов к памятнику освободителям Молдавии от фашизма в Кишиневе
Игорь Додон на церемонии возложения цветов к памятнику освободителям Молдавии от фашизма в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Игорь Додон на церемонии возложения цветов к памятнику освободителям Молдавии от фашизма в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 24 авг - РИА Новости. На Мемориальном комплексе в Кишиневе в честь 79-летия освобождения Молдавии от фашизма состоялось торжественное возложение цветов в память о павших героях Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее комитет "Победа" совместно с оппозиционным в Молдавии Блоком коммунистов и социалистов призвали патриотов и наследников Победы присоединиться к торжественному мероприятию по возложению цветов к мемориалу, которое они организуют по случаю годовщины празднования 79-летия со дня освобождения республики от фашистских захватчиков.
"Мы всегда праздновали и будем отмечать этот праздник. Есть попытки интерпретации этой даты, но сколько себя помню, всегда у нас на мемориал "Вечность" в Кишиневе и в Шерпенах люди приходили с цветами. Поэтому я уверен, что этот праздник мы будем отмечать и дальше", - заявил РИА Новости лидер оппозиционной в Молдавии Партии социалистов Игорь Додон.
Среди пришедших почтить память был посол Российской Федерации в Молдавии Олег Васнецов, представители оппозиции страны - Блока коммунистов и социалистов, а также те, кто посчитал для себя важным посетить это событие.
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Программа в годовщину освобождения Молдавии от фашизма включает также открытие благоустроенного воинского кладбища на Шерпенском плацдарме, пройдет оно в 10.00 (совпадет с мск). На 19.00 запланирована выставка "Сила слабых. Женское лицо великой войны" в парке "Алунелул" на Буюканах. Также в эти дни по стране пройдет акция "Поздравь Солдата Победы" с посещением на дому ветеранов Великой Отечественной войны.
Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики - 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.
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