https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html

Суд заочно приговорил блогера Каца* к восьми годам колонии

Суд заочно приговорил блогера Каца* к восьми годам колонии - РИА Новости, 24.08.2023

Суд заочно приговорил блогера Каца* к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Максима Каца* по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:40

2023-08-24T11:40

2023-08-24T11:40

украина

максим кац

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии блогера Максима Каца* по делу о фейках о российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Кацу* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в колонии общего режима... с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года", - рассказал собеседник агентства. Накануне в ходе прений прокурор попросил приговорить Каца* к 10 годам колонии, а также запретить ему администрировать сайты в течение пяти лет. Блогер обвинялся в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. Как полагает следствие, 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Кац* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признает.* Признан иностранным агентом.

https://ria.ru/20230817/delo-1890614689.html

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украина, максим кац