https://ria.ru/20230824/kartofel-1891893558.html

Власти прокомментировали сообщения о дефиците картофеля в Приморье

Власти прокомментировали сообщения о дефиците картофеля в Приморье - РИА Новости, 24.08.2023

Власти прокомментировали сообщения о дефиците картофеля в Приморье

Предприниматели на фоне наводнения в Приморском крае искусственно завышают цену на картофель, реального дефицита которого пока нет, заявил министр сельского... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:06

2023-08-24T09:06

2023-08-24T09:06

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Предприниматели на фоне наводнения в Приморском крае искусственно завышают цену на картофель, реального дефицита которого пока нет, заявил министр сельского хозяйства края Андрей Бронц. В середине августа осадки, прошедшие под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта, вызвали масштабное наводнение в Приморье. Тогда был введен региональный режим ЧС. В среду соответствии с объявленным ранее штормовым предупреждением в регионе прошли интенсивные дожди, тоже вызвавшие подтопления. По информации правительства края, от этих бедствий в Приморье пострадало около 35 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур, в том числе порядка 900 гектаров картофеля и овощей. "В социальных сетях появились сообщения о срочной продаже картофеля из пострадавших от тайфуна территорий по цене 40 рублей за килограмм. Эта информация не соответствует действительности, в данный момент килограмм картофеля "с поля" продается по 25-30 рублей. Перекупщики завышают розничную цену, создавая нездоровую конкуренцию", - приводится заявление министра в сообщении пресс-службы правительства края. Пресс-служба со ссылкой на слова министра отмечает, что недобросовестные предприниматели создают "искусственный ажиотаж по картофелю" под видом фермеров. По словам Бронца, картофеля и овощей пока хватает для обеспечения продовольственной безопасности Приморья даже с учетом ущерба от наводнения. При необходимости для сохранения баланса на рынке края картофель и овощи борщевого набора завезут в сентябре из Сибири и с Камчатки. Соответствующая договоренность уже есть.

https://ria.ru/20230824/kontrol-1891880701.html

приморский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край