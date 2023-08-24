СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
Telegraph: в Британии начали собирать средства для медсестры, убившей семь детей
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кампания по поддержке британской медсестры Люси Летби, осужденной на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых, началась в Соединенном Королевстве, в ее рамках планируется собрать средства на апелляцию, сообщает издание Telegraph.
«
"Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания. Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции", - приводит издание слова из заявления на странице по сбору средств, которая пока не открыта для пожертвований.
Адвокаты Летби пока не делали заявлений о том, будут ли они подавать на апелляцию, однако они имеют право попробовать обжаловать приговор, несмотря на низкие шансы на успех, отмечает издание.
В понедельник суд приговорил бывшую медсестру к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора. Как сообщал телеканал Sky News, она получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения — по сроку за каждый пункт обвинения, так как она убила семерых новорожденных и совершила семь попыток убийства — одного ребенка она пыталась убить дважды.