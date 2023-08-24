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СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев - РИА Новости, 24.08.2023
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03:31 24.08.2023 (обновлено: 10:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/kampaniya-1891875409.html
СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев
Кампания по поддержке британской медсестры Люси Летби, осужденной на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T03:31
2023-08-24T10:20
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кампания по поддержке британской медсестры Люси Летби, осужденной на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых, началась в Соединенном Королевстве, в ее рамках планируется собрать средства на апелляцию, сообщает издание Telegraph."Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания. Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции", - приводит издание слова из заявления на странице по сбору средств, которая пока не открыта для пожертвований. Адвокаты Летби пока не делали заявлений о том, будут ли они подавать на апелляцию, однако они имеют право попробовать обжаловать приговор, несмотря на низкие шансы на успех, отмечает издание.В понедельник суд приговорил бывшую медсестру к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора. Как сообщал телеканал Sky News, она получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения — по сроку за каждый пункт обвинения, так как она убила семерых новорожденных и совершила семь попыток убийства — одного ребенка она пыталась убить дважды.
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
СМИ: в Британии началась кампания в поддержку медсестры, убившей младенцев

Telegraph: в Британии начали собирать средства для медсестры, убившей семь детей

© AFP 2023 / Pool/Jacob KingСМИ возле больницы графини Честер, где работала медсестра Люси Летби
СМИ возле больницы графини Честер, где работала медсестра Люси Летби - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Pool/Jacob King
СМИ возле больницы графини Честер, где работала медсестра Люси Летби
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Кампания по поддержке британской медсестры Люси Летби, осужденной на пожизненный срок за убийство семерых младенцев и покушение на убийство еще шестерых, началась в Соединенном Королевстве, в ее рамках планируется собрать средства на апелляцию, сообщает издание Telegraph.
«
"Суд над Люси Летби, возможно, представляет собой самую большую судебную ошибку, которую когда-либо видела Великобритания. Собирая средства, проводя исследования и оказывая юридическую помощь, мы стремимся обеспечить Люси Летби справедливое судебное разбирательство, в ходе которого будут получены достоверные доказательства. В настоящее время мы работаем над созданием группы ученых, юристов и активистов, которые помогут в предстоящей апелляции", - приводит издание слова из заявления на странице по сбору средств, которая пока не открыта для пожертвований.
Адвокаты Летби пока не делали заявлений о том, будут ли они подавать на апелляцию, однако они имеют право попробовать обжаловать приговор, несмотря на низкие шансы на успех, отмечает издание.
© Фото : Cheshire ConstabularyЛюси Летби
Люси Летби - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Cheshire Constabulary
Люси Летби
В понедельник суд приговорил бывшую медсестру к пожизненному сроку за убийство семерых младенцев и попытку убийства еще шести. Летби отказалась присутствовать на оглашении приговора. Как сообщал телеканал Sky News, она получила 14 пожизненных сроков без права досрочного освобождения — по сроку за каждый пункт обвинения, так как она убила семерых новорожденных и совершила семь попыток убийства — одного ребенка она пыталась убить дважды.
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