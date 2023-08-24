https://ria.ru/20230824/istrebiteli-1891978390.html

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 24.08.2023

В Швеции ответили на вопрос о передаче истребителей Украине

Швеции необходимо подготовиться к отправке своих истребителей Gripen Украине, заявила председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:08

2023-08-24T14:08

2023-08-24T14:08

специальная военная операция на украине

украина

швеция

россия

магдалена андерссон

сергей лавров

ульф кристерссон

нато

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Швеции необходимо подготовиться к отправке своих истребителей Gripen Украине, заявила председатель Социал-демократической партии страны и бывший премьер-министр Магдалена Андерссон. В понедельник премьер Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что королевство не планирует поставлять Украине истребители Gripen. "Мы хотим, чтобы Швеция подготовилась к тому, чтобы мы могли поддержать Украину боевыми самолетами JAS Gripen", - сказала Андерссон на пресс-конференции. При этом глава шведских социал-демократов отметила, что это станет возможным только тогда, когда Швеция станет полноправным членом НАТО. В середине июня правительство Швеции приняло решение выделить 12-й пакет помощи Киеву на сумму в 250 миллионов шведских крон (около 23 миллионов долларов), который, среди прочего, включал в себя обучение украинских пилотов управлению шведскими истребителями JAS Gripen. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии всё дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ. Лавров также подчеркивал, что США и их сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с Россией, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20230824/f-16-1891953113.html

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891382399.html

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украина, швеция, россия, магдалена андерссон, сергей лавров, ульф кристерссон, нато