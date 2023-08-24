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Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев - РИА Новости, 24.08.2023
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20:35 24.08.2023 (обновлено: 22:46 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/isk-1892088595.html
Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев
Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев - РИА Новости, 24.08.2023
Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев
Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:35
2023-08-24T22:46
сша
илон маск
spacex
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев.&quot;Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалась принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве&quot;, — говорится в сообщении ведомства.По данным Минюста, SpaceX объясняет свои действия действующими ограничениями относительно поставок своей продукции. Однако закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции из-за лимита на экспорт."Соединенные Штаты требуют возмещения оплаты всем лицам, получившим убежище, и беженцам, которым отказали в приеме на работу в компании SpaceX из-за вменяемой ей дискриминации", — подчеркнули в ведомстве. Сумму компенсаций определит суд. Всех, кто считает себя пострадавшим от политики компании, просят обратиться к инициировавшим разбирательство властям. Компания пока не комментировала поданный против нее иск.
https://ria.ru/20220728/diskriminatsiya-1805700844.html
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сша, илон маск, spacex, в мире
США, Илон Маск, SpaceX, В мире
Минюст США подал иск против SpaceX из-за дискриминации беженцев

Минюст подал в суд против SpaceX за дискриминацию беженцев при приеме на работу

© AP Photo / J. David AkeЗдание штаб-квартиры Министерства юстиции США
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев.
«

"Авторы иска утверждают, что с сентября 2018 по май 2022 года SpaceX на регулярной основе отговаривала тех, кто попросил убежища в США или является беженцем, от подачи заявлений на трудоустройство и из-за их иммиграционного статуса отказывалась принимать их на работу. Это является нарушением Закона об иммиграции и гражданстве", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минюста, SpaceX объясняет свои действия действующими ограничениями относительно поставок своей продукции. Однако закон не ограничивает права беженцев, которые наряду с гражданами США и обладателями вида на жительство не попадают под какие-либо рестрикции из-за лимита на экспорт.
"Соединенные Штаты требуют возмещения оплаты всем лицам, получившим убежище, и беженцам, которым отказали в приеме на работу в компании SpaceX из-за вменяемой ей дискриминации", — подчеркнули в ведомстве.
Сумму компенсаций определит суд. Всех, кто считает себя пострадавшим от политики компании, просят обратиться к инициировавшим разбирательство властям.
Компания пока не комментировала поданный против нее иск.
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