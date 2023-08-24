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Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству - РИА Новости, 24.08.2023
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17:16 24.08.2023 (обновлено: 18:05 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/initsiativy-1892043993.html
Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству
Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству - РИА Новости, 24.08.2023
Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:16
2023-08-24T18:05
экономика
санкт-петербург
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
армения
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ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина принимает участие в заседании евразийского межправсовета в Армении. "В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем важным, помимо доклада о проделанной работе, представить лидерам конкретные инициативы по наполнению сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце года", - сказал он. Мишустин добавил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития, позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе. "За время существования Союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику наблюдаем и на рынке труда. Число безработных в этом июне сократилось почти на 11%", - отметил он.
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экономика, санкт-петербург, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, армения
Экономика, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Россия, Армения
Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству

Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС зимой инициативы по сотрудничеству

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. 24 августа 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. 24 августа 2023
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ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина принимает участие в заседании евразийского межправсовета в Армении.
Заседание Евразийского межправительственного совета в Армении. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин
Вчера, 17:13
«
"В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем важным, помимо доклада о проделанной работе, представить лидерам конкретные инициативы по наполнению сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце года", - сказал он.
Мишустин добавил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития, позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе.
«
"За время существования Союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику наблюдаем и на рынке труда. Число безработных в этом июне сократилось почти на 11%", - отметил он.
Участники Евразийского экономического форума
ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин
Вчера, 17:15
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургМихаил МишустинЕвразийский экономический союзРоссияАрмения
 
 
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