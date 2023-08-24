https://ria.ru/20230824/initsiativy-1892043993.html

Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству

Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству - РИА Новости, 24.08.2023

Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству

Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:16

2023-08-24T17:16

2023-08-24T18:05

экономика

санкт-петербург

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

армения

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ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава российского кабмина принимает участие в заседании евразийского межправсовета в Армении. "В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем важным, помимо доклада о проделанной работе, представить лидерам конкретные инициативы по наполнению сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце года", - сказал он. Мишустин добавил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития, позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе. "За время существования Союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику наблюдаем и на рынке труда. Число безработных в этом июне сократилось почти на 11%", - отметил он.

https://ria.ru/20230824/eaes-1892043343.html

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санкт-петербург

россия

армения

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экономика, санкт-петербург, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия, армения