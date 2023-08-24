Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС инициативы по сотрудничеству
Мишустин предложил представить лидерам ЕАЭС зимой инициативы по сотрудничеству
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. 24 августа 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Цахкадзоре. 24 августа 2023
ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в декабре в Санкт-Петербурге, нужно представить лидерам конкретные инициативы по сотрудничеству, заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина принимает участие в заседании евразийского межправсовета в Армении.
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"В декабре в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Считаем важным, помимо доклада о проделанной работе, представить лидерам конкретные инициативы по наполнению сотрудничества. Предлагаем зафиксировать их в Декларации об основных задачах и ключевых направлениях дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза. И принять этот стратегический документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета в конце года", - сказал он.
Мишустин добавил, что региональная интеграция становится эффективным инструментом развития, позволяет обеспечить равноправное и справедливое участие в мировой экономической системе.
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"За время существования Союза взаимная торговля наших государств выросла практически на 90%. Совокупный валовой внутренний продукт увеличился более чем на 7%. Наращиваются инвестиции в основной капитал. Неплохие показатели в строительстве. Позитивную динамику наблюдаем и на рынке труда. Число безработных в этом июне сократилось почти на 11%", - отметил он.