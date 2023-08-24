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Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди - РИА Новости, 24.08.2023
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11:06 24.08.2023 (обновлено: 11:40 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/indiya-1891922185.html
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди - РИА Новости, 24.08.2023
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди
Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:06
2023-08-24T11:40
в мире
индия
брикс
нарендра моди
аргентина
египет
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите."Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", - сказал Моди.Он добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".
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в мире, индия, брикс, нарендра моди, аргентина, египет
В мире, Индия, БРИКС, Нарендра Моди, Аргентина, Египет
Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди

Моди: Индия приветствовала приглашение в БРИКС новых стран

© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIAПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите.
"Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", - сказал Моди.
Он добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".
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В миреИндияБРИКСНарендра МодиАргентинаЕгипет
 
 
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