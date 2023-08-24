https://ria.ru/20230824/indiya-1891922185.html

Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди

Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди - РИА Новости, 24.08.2023

Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди

Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:06

2023-08-24T11:06

2023-08-24T11:40

в мире

индия

брикс

нарендра моди

аргентина

египет

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите."Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", - сказал Моди.Он добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".

https://ria.ru/20230823/briks-1891783244.html

индия

аргентина

египет

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, брикс, нарендра моди, аргентина, египет