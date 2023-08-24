Индия приветствовала расширение БРИКС, заявил Моди
Моди: Индия приветствовала приглашение в БРИКС новых стран
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIAПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023
Президент ЮАР Сирил Рамафоса и премьер-министр Индии Нарендра Моди на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС. 24 августа 2023
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 авг – РИА Новости. Индия приветствует приглашение в БРИКС новых стран, это послужит укреплению организации, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе выступления на саммите.
"Индия всегда полностью поддерживала расширение членства в БРИКС. Индия всегда считала, что появление новых членов еще больше укрепит БРИКС как организацию и придаст нашим общим усилиям новый импульс… Я рад, что наши команды вместе согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры расширения и на основании этого мы согласились пригласить в БРИКС Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Прежде всего хотел бы передать самые искренние поздравления руководителям и народам этих стран", - сказал Моди.
Он добавил, что уверен, что "вместе с этими странами мы сможем придать новый импульс и новую энергию нашему сотрудничеству".