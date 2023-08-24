https://ria.ru/20230824/imperiya-1892085660.html
Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши
Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши - РИА Новости, 24.08.2023
Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши
Польское руководство мечтает создать обширную империю у границ России, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:12
2023-08-24T20:12
2023-08-24T20:12
политика
россия
украина
варшава
пентагон
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
польша
сергей нарышкин
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Польское руководство мечтает создать обширную империю у границ России, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Правительство в Варшаве с самого начала было враждебно настроено к России. <…> Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии", — сказал офицер.По словам полковника, эта идея уже терпит крах, поскольку поляки отказываются принимать участие в конфликте в соседней стране. Единственное, чего они сейчас хотят, это выселить миллионы украинских беженцев."Это существенная перемена в их сознании. Теперь будет очень сложно, потому что поляки больше не хотят быть тягловой лошадью Америки", — резюмировал Макгрегор.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html
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политика, россия, украина, варшава, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), польша, сергей нарышкин
Политика, Россия, Украина, Варшава, Пентагон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Польша, Сергей Нарышкин
Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши
Офицер Макгрегор: Польша мечтает создать империю, захватив Украину и Белоруссию