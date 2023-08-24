https://ria.ru/20230824/imperiya-1892085660.html

Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши

Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши - РИА Новости, 24.08.2023

Империя у границ России. В США раскрыли план масштабного расширения Польши

Польское руководство мечтает создать обширную империю у границ России, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T20:12

2023-08-24T20:12

2023-08-24T20:12

политика

россия

украина

варшава

пентагон

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

польша

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146140/85/1461408505_0:145:2501:1552_1920x0_80_0_0_59d55848186a6a15454e659370cdcb91.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Польское руководство мечтает создать обширную империю у границ России, заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube."Правительство в Варшаве с самого начала было враждебно настроено к России. <…> Они видят себя хозяевами империи, распространяющейся на большую часть Украины и Белоруссии", — сказал офицер.По словам полковника, эта идея уже терпит крах, поскольку поляки отказываются принимать участие в конфликте в соседней стране. Единственное, чего они сейчас хотят, это выселить миллионы украинских беженцев."Это существенная перемена в их сознании. Теперь будет очень сложно, потому что поляки больше не хотят быть тягловой лошадью Америки", — резюмировал Макгрегор.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230824/krym-1892074325.html

россия

украина

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, варшава, пентагон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), польша, сергей нарышкин