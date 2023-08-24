Рейтинг@Mail.ru
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 24.08.2023 (обновлено: 19:15 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ii-1892075584.html
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ
Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:15
в мире
технологии
китай
великобритания
пекин
риши сунак
g7
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в ряде переговоров в рамках мероприятия, сообщила в четверг газета Times. Ранее британские власти сообщили, что первый глобальный саммит по ИИ состоится в Великобритании 1-2 ноября. &quot;Планируется, что Китай будет приглашен на саммит по вопросам безопасности ИИ в Британию этой осенью, однако будет отстранен от ключевых элементов (мероприятия)&quot;, - говорится в сообщении издания.По информации Times, на саммит будут приглашены представители до 25 стран, однако участие Китая вызывает "одну из основных головных болей" для организаторов мероприятия. С одной стороны, КНР является сверхдержавой в области ИИ и должна участвовать во всех обсуждениях саммита, а с другой, Запад видит Пекин своим конкурентом в области применения таких технологий в экономике, обороне и науке, поясняет газета. Одним из возможных решений, предложенных организаторами, является приглашение Китая только на первый день саммита, в ходе которого представители предприятий, аналитических центров и групп гражданского общества будут обсуждать проблему безопасности технологий ИИ. В дискуссиях же второго дня будут принимать участие политические представители приглашенных стран вплоть до уровня вице-президента, пишет издание. Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за более тесные переговоры во второй день по типу формата G7 без участия Китая, говорится в статье. Ряд британских экспертов и политиков при этом высказались за приглашение Китая на все дни саммита, отметив важную роль Пекина в сфере ИИ. Британский МИД заявил, что никаких решений по поводу возможных участников и гостей мероприятия принято пока не было, сообщает газета.
https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891759909.html
https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html
китай
великобритания
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, китай, великобритания, пекин, риши сунак, g7, искусственный интеллект
В мире, Технологии, Китай, Великобритания, Пекин, Риши Сунак, G7, Искусственный интеллект
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ

Times: Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ из-за конкуренции

© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в Германии
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в Германии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект, в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в ряде переговоров в рамках мероприятия, сообщила в четверг газета Times.
Ранее британские власти сообщили, что первый глобальный саммит по ИИ состоится в Великобритании 1-2 ноября.
«

"Планируется, что Китай будет приглашен на саммит по вопросам безопасности ИИ в Британию этой осенью, однако будет отстранен от ключевых элементов (мероприятия)", - говорится в сообщении издания.

По информации Times, на саммит будут приглашены представители до 25 стран, однако участие Китая вызывает "одну из основных головных болей" для организаторов мероприятия. С одной стороны, КНР является сверхдержавой в области ИИ и должна участвовать во всех обсуждениях саммита, а с другой, Запад видит Пекин своим конкурентом в области применения таких технологий в экономике, обороне и науке, поясняет газета.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Си Цзиньпин призвал БРИКС сформировать общую структуру управления ИИ
23 августа, 15:00
Одним из возможных решений, предложенных организаторами, является приглашение Китая только на первый день саммита, в ходе которого представители предприятий, аналитических центров и групп гражданского общества будут обсуждать проблему безопасности технологий ИИ. В дискуссиях же второго дня будут принимать участие политические представители приглашенных стран вплоть до уровня вице-президента, пишет издание.
Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за более тесные переговоры во второй день по типу формата G7 без участия Китая, говорится в статье.
Ряд британских экспертов и политиков при этом высказались за приглашение Китая на все дни саммита, отметив важную роль Пекина в сфере ИИ. Британский МИД заявил, что никаких решений по поводу возможных участников и гостей мероприятия принято пока не было, сообщает газета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Байден назвал себя искусственным интеллектом
21 июля, 21:16
 
В миреТехнологииКитайВеликобританияПекинРиши СунакG7Искусственный интеллект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала