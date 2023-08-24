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Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ
Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:04
2023-08-24T19:15
в мире
технологии
китай
великобритания
пекин
риши сунак
g7
искусственный интеллект
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в ряде переговоров в рамках мероприятия, сообщила в четверг газета Times. Ранее британские власти сообщили, что первый глобальный саммит по ИИ состоится в Великобритании 1-2 ноября. "Планируется, что Китай будет приглашен на саммит по вопросам безопасности ИИ в Британию этой осенью, однако будет отстранен от ключевых элементов (мероприятия)", - говорится в сообщении издания.По информации Times, на саммит будут приглашены представители до 25 стран, однако участие Китая вызывает "одну из основных головных болей" для организаторов мероприятия. С одной стороны, КНР является сверхдержавой в области ИИ и должна участвовать во всех обсуждениях саммита, а с другой, Запад видит Пекин своим конкурентом в области применения таких технологий в экономике, обороне и науке, поясняет газета. Одним из возможных решений, предложенных организаторами, является приглашение Китая только на первый день саммита, в ходе которого представители предприятий, аналитических центров и групп гражданского общества будут обсуждать проблему безопасности технологий ИИ. В дискуссиях же второго дня будут принимать участие политические представители приглашенных стран вплоть до уровня вице-президента, пишет издание. Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за более тесные переговоры во второй день по типу формата G7 без участия Китая, говорится в статье. Ряд британских экспертов и политиков при этом высказались за приглашение Китая на все дни саммита, отметив важную роль Пекина в сфере ИИ. Британский МИД заявил, что никаких решений по поводу возможных участников и гостей мероприятия принято пока не было, сообщает газета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, китай, великобритания, пекин, риши сунак, g7, искусственный интеллект
В мире, Технологии, Китай, Великобритания, Пекин, Риши Сунак, G7, Искусственный интеллект
Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ
Times: Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ из-за конкуренции
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в ряде переговоров в рамках мероприятия, сообщила в четверг газета Times
.
Ранее британские власти сообщили, что первый глобальный саммит по ИИ состоится в Великобритании 1-2 ноября.
«
"Планируется, что Китай будет приглашен на саммит по вопросам безопасности ИИ в Британию этой осенью, однако будет отстранен от ключевых элементов (мероприятия)", - говорится в сообщении издания.
По информации Times, на саммит будут приглашены представители до 25 стран, однако участие Китая вызывает "одну из основных головных болей" для организаторов мероприятия. С одной стороны, КНР является сверхдержавой в области ИИ и должна участвовать во всех обсуждениях саммита, а с другой, Запад видит Пекин своим конкурентом в области применения таких технологий в экономике, обороне и науке, поясняет газета.
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Одним из возможных решений, предложенных организаторами, является приглашение Китая только на первый день саммита, в ходе которого представители предприятий, аналитических центров и групп гражданского общества будут обсуждать проблему безопасности технологий ИИ. В дискуссиях же второго дня будут принимать участие политические представители приглашенных стран вплоть до уровня вице-президента, пишет издание.
Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак
выступал за более тесные переговоры во второй день по типу формата G7
без участия Китая, говорится в статье.
Ряд британских экспертов и политиков при этом высказались за приглашение Китая на все дни саммита, отметив важную роль Пекина в сфере ИИ. Британский МИД заявил, что никаких решений по поводу возможных участников и гостей мероприятия принято пока не было, сообщает газета.
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