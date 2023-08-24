https://ria.ru/20230824/ii-1892075584.html

Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ

Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023

Британия опасается приглашать Китай на саммит по ИИ, пишут СМИ

Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T19:04

2023-08-24T19:04

2023-08-24T19:15

в мире

технологии

китай

великобритания

пекин

риши сунак

g7

искусственный интеллект

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Великобритания опасается приглашать Китай на саммит по вопросам искусственного интеллекта из-за конкуренции Запада и Пекина и может отстранить его от участия в ряде переговоров в рамках мероприятия, сообщила в четверг газета Times. Ранее британские власти сообщили, что первый глобальный саммит по ИИ состоится в Великобритании 1-2 ноября. "Планируется, что Китай будет приглашен на саммит по вопросам безопасности ИИ в Британию этой осенью, однако будет отстранен от ключевых элементов (мероприятия)", - говорится в сообщении издания.По информации Times, на саммит будут приглашены представители до 25 стран, однако участие Китая вызывает "одну из основных головных болей" для организаторов мероприятия. С одной стороны, КНР является сверхдержавой в области ИИ и должна участвовать во всех обсуждениях саммита, а с другой, Запад видит Пекин своим конкурентом в области применения таких технологий в экономике, обороне и науке, поясняет газета. Одним из возможных решений, предложенных организаторами, является приглашение Китая только на первый день саммита, в ходе которого представители предприятий, аналитических центров и групп гражданского общества будут обсуждать проблему безопасности технологий ИИ. В дискуссиях же второго дня будут принимать участие политические представители приглашенных стран вплоть до уровня вице-президента, пишет издание. Источник в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за более тесные переговоры во второй день по типу формата G7 без участия Китая, говорится в статье. Ряд британских экспертов и политиков при этом высказались за приглашение Китая на все дни саммита, отметив важную роль Пекина в сфере ИИ. Британский МИД заявил, что никаких решений по поводу возможных участников и гостей мероприятия принято пока не было, сообщает газета.

https://ria.ru/20230823/tszinpin-1891759909.html

https://ria.ru/20230721/bayden-1885609603.html

китай

великобритания

пекин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, китай, великобритания, пекин, риши сунак, g7, искусственный интеллект