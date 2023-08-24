https://ria.ru/20230824/ii-1891949353.html

ИИ скроет комментарии с оскорблениями от пользователей "ВКонтакте"

ИИ скроет комментарии с оскорблениями от пользователей "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.08.2023

ИИ скроет комментарии с оскорблениями от пользователей "ВКонтакте"

Искусственный интеллект (ИИ) будет скрывать от пользователей "ВКонтакте" комментарии с оскорблениями и ругательствами под специальной плашкой, рассказали в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:42

2023-08-24T12:42

2023-08-24T12:42

технологии

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) будет скрывать от пользователей "ВКонтакте" комментарии с оскорблениями и ругательствами под специальной плашкой, рассказали в пресс-службе компании. "Специальные алгоритмы на основе машинного обучения будут выявлять недружелюбные комментарии с ругательствами или оскорблениями и скрывать их под специальной плашкой в отдельном блоке. Пользователь сможет самостоятельно выбрать, читать ли эти материалы", - заявили в пресс-службе. Там же добавили, что при желании пользователь может раскрыть отфильтрованные комментарии. Функция станет доступна постепенно. "Сначала нейросеть, автоматически скрывающая недружелюбные комментарии, была запущена и протестирована в "VK Клипах". Функция получила позитивный отклик пользователей, и поэтому мы решили интегрировать ее и во "ВКонтакте", - поделился директор по модерационной политике и взаимодействию с пользователями компании Иван Корнеев. Ранее администраторы сообществ "ВКонтакте" получили возможность скрывать негативные комментарии. Соцсеть представила специальный режим "Личное пространство", который позволяет оградиться от нежелательного внимания. Там также рассказали, что пользователям стали доступны предупреждения о подозрительных собеседниках в "VK Мессенджере", а также фильтр нецензурных выражений.

https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, россия, вконтакте