https://ria.ru/20230824/ii-1891913523.html

Эксперт: ИИ способен помочь HR определять наиболее подходящих кандидатов

Эксперт: ИИ способен помочь HR определять наиболее подходящих кандидатов - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперт: ИИ способен помочь HR определять наиболее подходящих кандидатов

Модели искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь HR-специалистам автоматизировать документооборот, анализировать огромные потоки резюме и выявлять наиболее... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:46

2023-08-24T10:46

2023-08-24T10:46

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Модели искусственного интеллекта (ИИ) могут помочь HR-специалистам автоматизировать документооборот, анализировать огромные потоки резюме и выявлять наиболее подходящих кандидатов, заявил РИА Новости директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО "ВымпелКом" Константин Романов. Согласно опубликованному ранее в среду проекту постановления правительства, в России планируется провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта для найма на госслужбу. Предполагается, что координатором эксперимента будет Минцифры. Эксперимент планируется провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а после - со 2 марта ‎по 1 ноября 2024 года. "У моделей искусственного интеллекта значительный потенциал при работе и управлении человеческими ресурсами – как на этапе найма сотрудников, их адаптации, так и во время оценки их состояния. Так, ИИ может помочь HR-специалистам анализировать огромные потоки резюме и выявлять наиболее подходящих кандидатов, автоматизировать документооборот, готовя документацию, которую должен подписать новый сотрудник или готовить отчеты", - сказал Романов. Он привел в пример и другие сценарии использования нейросетей. Это может быть HR-бот, который создает персональные рекомендации по дополнительному обучению или отвечает на вопросы про больничные, отпуска, корпоративные мероприятия, а также направляет к другим специалистам по категориям вопросов. ИИ можно также использовать для аналитики и прогнозирования оттока сотрудников разных подразделений, анализа уровня их удовлетворенности и "кадровой" эффективности руководителей. "Использование ИИ в кадровой работе – перспективный инструмент, который нужно внедрять постепенно, постоянно дообучая модель. Модели ИИ в HR должны быть максимально точными, но при этом бережными. Внедрение ИИ значительно упростит работу всех HR-специалистов и высвободит их время для решения нетривиальных задач, например, поиска сеньора по машинному обучению в сфере скоринга", - подчеркнул эксперт. При этом у действующих сотрудников нет рисков потерять работу, считает Романов. По мнению эксперта, сейчас лучше всего развивать технологии ИИ в сфере подбора персонала, а в будущем, как минимум через пять лет, их можно будет использовать и для оценки работающих сотрудников. "Что касается эксперимента Минцифры по применению ИИ для отбора сотрудников на госслужбу – мы готовы предложить нашу экспертизу при проведении такого эксперимента, тем более "Билайн" уже предлагает решения, в том числе для органов власти в сфере транспортной инфраструктуры и в здравоохранении", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20230817/bilayn-1890691752.html

https://ria.ru/20230817/smartfony-1890664711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, билайн, кадры