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Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья
Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья - РИА Новости, 24.08.2023
Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья
Более 40 тонн гуманитарной помощи, преимущественно текстильных изделий, доставят из Туркменистана в Приморский край для жителей региона, пострадавших от... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:42
2023-08-24T06:42
2023-08-24T06:42
гурбангулы бердымухамедов
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 40 тонн гуманитарной помощи, преимущественно текстильных изделий, доставят из Туркменистана в Приморский край для жителей региона, пострадавших от наводнения, рассказали в пресс-службе правительства края. В соответствии с объявленным ранее штормовым предупреждением в среду в ночь на среду в регионе начались сильные осадки, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. По информации приморского министерства ГО и ЧС, к утру четверга в Приморье были подтоплены 39 многоквартирных домов, 30 частных домов и 848 придомовых участков. До этого дома тысяч жителей края подтопил паводок, вызванный тайфуном "Ханун" и полярным фронтом в середине августа. Тогда был введен региональный режим ЧС. "В Туркменистане подготовили гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнения. Более 40 тонн груза прибудет спецбортом в ближайшие дни", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. По словам главы агентства международного сотрудничества Приморья, чье заявление передала пресс-служба, Туркменистан направит приморцам преимущественно текстильные изделия: одеяла, одежду, матрасы. Решение об отправке этой гуманитарной помощи принял национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html
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гурбангулы бердымухамедов, приморский край
Гурбангулы Бердымухамедов, Приморский край
Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья
Туркменистан передаст 40 тонн гумпомощи Приморью, пострадавшему от наводнения
ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 40 тонн гуманитарной помощи, преимущественно текстильных изделий, доставят из Туркменистана в Приморский край для жителей региона, пострадавших от наводнения, рассказали в пресс-службе правительства края.
В соответствии с объявленным ранее штормовым предупреждением в среду в ночь на среду в регионе начались сильные осадки, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. По информации приморского министерства ГО и ЧС, к утру четверга в Приморье были подтоплены 39 многоквартирных домов, 30 частных домов и 848 придомовых участков. До этого дома тысяч жителей края подтопил паводок, вызванный тайфуном "Ханун" и полярным фронтом в середине августа. Тогда был введен региональный режим ЧС.
"В Туркменистане подготовили гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнения. Более 40 тонн груза прибудет спецбортом в ближайшие дни", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья.
По словам главы агентства международного сотрудничества Приморья, чье заявление передала пресс-служба, Туркменистан направит приморцам преимущественно текстильные изделия: одеяла, одежду, матрасы. Решение об отправке этой гуманитарной помощи принял национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
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Число населенных пунктов, отрезанных в Приморье из-за ливней, выросло до 11