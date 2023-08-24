https://ria.ru/20230824/gumpomosch-1891882461.html

Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья

Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья - РИА Новости, 24.08.2023

Туркменистан передаст гумпомощь пострадавшим от наводнения жителям Приморья

Более 40 тонн гуманитарной помощи, преимущественно текстильных изделий, доставят из Туркменистана в Приморский край для жителей региона, пострадавших от... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:42

2023-08-24T06:42

2023-08-24T06:42

гурбангулы бердымухамедов

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Более 40 тонн гуманитарной помощи, преимущественно текстильных изделий, доставят из Туркменистана в Приморский край для жителей региона, пострадавших от наводнения, рассказали в пресс-службе правительства края. В соответствии с объявленным ранее штормовым предупреждением в среду в ночь на среду в регионе начались сильные осадки, в ряде населенных пунктов они привели к подтоплениям. По информации приморского министерства ГО и ЧС, к утру четверга в Приморье были подтоплены 39 многоквартирных домов, 30 частных домов и 848 придомовых участков. До этого дома тысяч жителей края подтопил паводок, вызванный тайфуном "Ханун" и полярным фронтом в середине августа. Тогда был введен региональный режим ЧС. "В Туркменистане подготовили гуманитарную помощь для жителей Приморья, пострадавших от наводнения. Более 40 тонн груза прибудет спецбортом в ближайшие дни", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Приморья. По словам главы агентства международного сотрудничества Приморья, чье заявление передала пресс-служба, Туркменистан направит приморцам преимущественно текстильные изделия: одеяла, одежду, матрасы. Решение об отправке этой гуманитарной помощи принял национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

https://ria.ru/20230823/primore-1891684530.html

приморский край

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гурбангулы бердымухамедов, приморский край