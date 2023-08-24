https://ria.ru/20230824/gruppirovka-1892034232.html
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2023
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
Элитная группировка украинских войск "Марун", на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:38
2023-08-24T16:38
2023-08-24T16:47
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Элитная группировка украинских войск "Марун", на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами", — сказал собеседник агентства.По его словам, подразделению поставили задачу штурмовать село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак. "Эта группировка была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard", — добавил Рогов.ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.Сегодня временно исполняющий обязанности главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все боеспособные части на этом направлении разгромлены, включая группировку "Марун".
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956190.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
Рогов: в Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек