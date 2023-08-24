Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 24.08.2023 (обновлено: 16:47 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/gruppirovka-1892034232.html
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек - РИА Новости, 24.08.2023
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек
Элитная группировка украинских войск "Марун", на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:38
2023-08-24T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767052_0:107:3071:1834_1920x0_80_0_0_26f782b59089179ab908f4d3b6b5f0d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Элитная группировка украинских войск "Марун", на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков &quot;Марун&quot; уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами&quot;, — сказал собеседник агентства.По его словам, подразделению поставили задачу штурмовать село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак. &quot;Эта группировка была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard&quot;, — добавил Рогов.ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.Сегодня временно исполняющий обязанности главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все боеспособные части на этом направлении разгромлены, включая группировку "Марун".
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891956190.html
https://ria.ru/20230824/spetsoperatsiya-1891957500.html
запорожская область
токмак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879767052_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_aa8d5940283a4821e1adce56f5143df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак
В Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек

Рогов: в Запорожской области элитная группировка ВСУ потеряла тысячи человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Элитная группировка украинских войск "Марун", на вооружении которой стоят танки Leopard, понесла в Запорожской области многотысячные потери, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Минимум две трети элитной тактической группировки украинских боевиков "Марун" уже брошена в бой. Их потери исчисляются тысячами", — сказал собеседник агентства.

Реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 Град 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск выполняет боевое задание на огневой позиции на Сватовско-Кременном направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Вчера, 13:03
По его словам, подразделению поставили задачу штурмовать село Работино с перспективой, в случае успеха, последующего захвата города Токмак.
«

"Эта группировка была лучше всего снабжена и обеспечена западной военной техникой, включая танки Leopard", — добавил Рогов.

ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют Работино уже более двух месяцев. В селе не осталось ни одного целого дома.
Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак. Российские подразделения успешно противостоят этим планам.
Сегодня временно исполняющий обязанности главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что все боеспособные части на этом направлении разгромлены, включая группировку "Марун".
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Херсонском направлении
Вчера, 13:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныТокмак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала