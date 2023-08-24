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Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей - РИА Новости, 24.08.2023
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей
Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:32
2023-08-24T02:32
2023-08-24T02:32
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южная корея
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сноуборд
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. В Южной Корее 14 горнолыжных курортов. Туроператоры предлагают туры в "Альпенсия" в Пхёнчхане, "Феникс парк" в провинции Канвондо, Vivaldi Park Ski World, курорты Ёнпхён, Хайвон и "Элисан Канчхон".Горнолыжный сезон в Южной Корее продолжается с конца ноября до апреля. Катание прекрасно сочетается с экскурсиями, поскольку курорты расположены максимум в трех часах от Сеула, рассказывают участники рынка.Стоимость – от 415 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории четыре звезды и экскурсиями.Долететь из Москвы до Сеула можно с одной пересадкой на рейсах Uzbekistan Airways, Etihad, Qatar, Emirates, Turkish Airlines.Виза туристам не нужна, но необходимо как минимум за 72 часа подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA). Исключение – для детей до 17 лет и тех, кто старше 65 лет.
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, южная корея, сеул, ассоциация туроператоров россии (атор), пхенчхан, сноуборд, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Сеул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Пхенчхан, Сноуборд, Туризм
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей
В АТОР рассказали, сколько стоят горнолыжные туры в Южную Корею