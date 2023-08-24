https://ria.ru/20230824/gornolyzhka-1891810054.html

Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей

Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей - РИА Новости, 24.08.2023

Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей

Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:32

2023-08-24T02:32

2023-08-24T02:32

туризм

новости - туризм

южная корея

сеул

ассоциация туроператоров россии (атор)

пхенчхан

сноуборд

туризм

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. В Южной Корее 14 горнолыжных курортов. Туроператоры предлагают туры в "Альпенсия" в Пхёнчхане, "Феникс парк" в провинции Канвондо, Vivaldi Park Ski World, курорты Ёнпхён, Хайвон и "Элисан Канчхон".Горнолыжный сезон в Южной Корее продолжается с конца ноября до апреля. Катание прекрасно сочетается с экскурсиями, поскольку курорты расположены максимум в трех часах от Сеула, рассказывают участники рынка.Стоимость – от 415 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории четыре звезды и экскурсиями.Долететь из Москвы до Сеула можно с одной пересадкой на рейсах Uzbekistan Airways, Etihad, Qatar, Emirates, Turkish Airlines.Виза туристам не нужна, но необходимо как минимум за 72 часа подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA). Исключение – для детей до 17 лет и тех, кто старше 65 лет.

https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html

южная корея

сеул

пхенчхан

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, южная корея, сеул, ассоциация туроператоров россии (атор), пхенчхан, сноуборд, туризм