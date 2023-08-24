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Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей - РИА Новости, 24.08.2023
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Туризм
 
02:32 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/gornolyzhka-1891810054.html
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей - РИА Новости, 24.08.2023
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей
Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:32
2023-08-24T02:32
туризм
новости - туризм
южная корея
сеул
ассоциация туроператоров россии (атор)
пхенчхан
сноуборд
туризм
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР. В Южной Корее 14 горнолыжных курортов. Туроператоры предлагают туры в "Альпенсия" в Пхёнчхане, "Феникс парк" в провинции Канвондо, Vivaldi Park Ski World, курорты Ёнпхён, Хайвон и "Элисан Канчхон".Горнолыжный сезон в Южной Корее продолжается с конца ноября до апреля. Катание прекрасно сочетается с экскурсиями, поскольку курорты расположены максимум в трех часах от Сеула, рассказывают участники рынка.Стоимость – от 415 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории четыре звезды и экскурсиями.Долететь из Москвы до Сеула можно с одной пересадкой на рейсах Uzbekistan Airways, Etihad, Qatar, Emirates, Turkish Airlines.Виза туристам не нужна, но необходимо как минимум за 72 часа подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA). Исключение – для детей до 17 лет и тех, кто старше 65 лет.
https://ria.ru/20230511/puteshestviya-1870960204.html
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новости - туризм, южная корея, сеул, ассоциация туроператоров россии (атор), пхенчхан, сноуборд, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Сеул, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Пхенчхан, Сноуборд, Туризм
Туроператоры предложили россиянам новое горнолыжное направление за границей

В АТОР рассказали, сколько стоят горнолыжные туры в Южную Корею

© Фото : Национальная организация туризма КореиГорнолыжный курорт Альпенсия. Провинция Канвондо
Горнолыжный курорт Альпенсия. Провинция Канвондо - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Национальная организация туризма Кореи
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Туроператоры начали продажу горнолыжных путевок в Южную Корею и объявили цены на такой отдых, сообщает АТОР.
В Южной Корее 14 горнолыжных курортов. Туроператоры предлагают туры в "Альпенсия" в Пхёнчхане, "Феникс парк" в провинции Канвондо, Vivaldi Park Ski World, курорты Ёнпхён, Хайвон и "Элисан Канчхон".
Горнолыжный сезон в Южной Корее продолжается с конца ноября до апреля. Катание прекрасно сочетается с экскурсиями, поскольку курорты расположены максимум в трех часах от Сеула, рассказывают участники рынка.
Стоимость – от 415 тысяч рублей на двоих с перелетом, проживанием в отеле категории четыре звезды и экскурсиями.
Долететь из Москвы до Сеула можно с одной пересадкой на рейсах Uzbekistan Airways, Etihad, Qatar, Emirates, Turkish Airlines.
Виза туристам не нужна, но необходимо как минимум за 72 часа подать заявку на электронное разрешение на поездку (K-ETA). Исключение – для детей до 17 лет и тех, кто старше 65 лет.
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ТуризмНовости - ТуризмЮжная КореяСеулАссоциация туроператоров России (АТОР)ПхенчханСноубордТуризм
 
 
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