Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа
С 31 августа в селах Запорожской области начнется досрочное голосование
Урна для голосования. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии области ее председатель Галина Катющенко.
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"С 31 августа на основной территории Запорожской области в сельских населенных пунктах начнется досрочное голосование", - отметила она.
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"Хочу успокоить жителей области. К ним люди придут – члены участковой избирательной комиссии. Придут на дом. У всех членов участковых комиссий обязательно будут документы, подтверждающие, что они у нас являются членами УИК. У них будут удостоверения, естественно, что у них с собой будут списки избирателей. У них будут ящики для голосования. И определить их поэтому будет достаточно легко", - сказала председатель избиркома Запорожской области.
Избирательная комиссия региона подготовила к раздаче цветные памятки для участия в выборах. В памятке указан перечень документов, необходимых для участия в голосовании, полезные контакты и ссылки, телефон горячей линии, пошаговая инструкция для голосования и общая информация по выборам и Единому дню голосования 2023 года.
Выборы в России пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.