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Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа - РИА Новости, 24.08.2023
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15:45 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/golosovanie-1892020201.html
Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа
Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа - РИА Новости, 24.08.2023
Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа
Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:45
2023-08-24T15:45
запорожская область
россия
донецкая народная республика
госдума рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии области ее председатель Галина Катющенко. "С 31 августа на основной территории Запорожской области в сельских населенных пунктах начнется досрочное голосование", - отметила она. "Хочу успокоить жителей области. К ним люди придут – члены участковой избирательной комиссии. Придут на дом. У всех членов участковых комиссий обязательно будут документы, подтверждающие, что они у нас являются членами УИК. У них будут удостоверения, естественно, что у них с собой будут списки избирателей. У них будут ящики для голосования. И определить их поэтому будет достаточно легко", - сказала председатель избиркома Запорожской области. Избирательная комиссия региона подготовила к раздаче цветные памятки для участия в выборах. В памятке указан перечень документов, необходимых для участия в голосовании, полезные контакты и ссылки, телефон горячей линии, пошаговая инструкция для голосования и общая информация по выборам и Единому дню голосования 2023 года. Выборы в России пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html
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запорожская область
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запорожская область, россия, донецкая народная республика, госдума рф
Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ
Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа

С 31 августа в селах Запорожской области начнется досрочное голосование

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкУрна для голосования
Урна для голосования - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Урна для голосования. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии области ее председатель Галина Катющенко.
«
"С 31 августа на основной территории Запорожской области в сельских населенных пунктах начнется досрочное голосование", - отметила она.
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«
"Хочу успокоить жителей области. К ним люди придут – члены участковой избирательной комиссии. Придут на дом. У всех членов участковых комиссий обязательно будут документы, подтверждающие, что они у нас являются членами УИК. У них будут удостоверения, естественно, что у них с собой будут списки избирателей. У них будут ящики для голосования. И определить их поэтому будет достаточно легко", - сказала председатель избиркома Запорожской области.
Избирательная комиссия региона подготовила к раздаче цветные памятки для участия в выборах. В памятке указан перечень документов, необходимых для участия в голосовании, полезные контакты и ссылки, телефон горячей линии, пошаговая инструкция для голосования и общая информация по выборам и Единому дню голосования 2023 года.
Выборы в России пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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Запорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФ
 
 
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