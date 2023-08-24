https://ria.ru/20230824/golosovanie-1892020201.html

Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа

Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа - РИА Новости, 24.08.2023

Досрочное голосование в Запорожской области начнется 31 августа

Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:45

2023-08-24T15:45

2023-08-24T15:45

запорожская область

россия

донецкая народная республика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154806/07/1548060744_0:132:2576:1580_1920x0_80_0_0_1b30ce44a9e93cf76064786e745cac80.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Досрочное голосование начнется с 31 августа на основной территории Запорожской области в селах, сообщила на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии области ее председатель Галина Катющенко. "С 31 августа на основной территории Запорожской области в сельских населенных пунктах начнется досрочное голосование", - отметила она. "Хочу успокоить жителей области. К ним люди придут – члены участковой избирательной комиссии. Придут на дом. У всех членов участковых комиссий обязательно будут документы, подтверждающие, что они у нас являются членами УИК. У них будут удостоверения, естественно, что у них с собой будут списки избирателей. У них будут ящики для голосования. И определить их поэтому будет достаточно легко", - сказала председатель избиркома Запорожской области. Избирательная комиссия региона подготовила к раздаче цветные памятки для участия в выборах. В памятке указан перечень документов, необходимых для участия в голосовании, полезные контакты и ссылки, телефон горячей линии, пошаговая инструкция для голосования и общая информация по выборам и Единому дню голосования 2023 года. Выборы в России пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html

https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, донецкая народная республика, госдума рф