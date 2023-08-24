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В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 24.08.2023
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16:46 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/gershkovich-1892036012.html
В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу
В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 24.08.2023
В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу
Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:46
2023-08-24T16:46
эван гершкович
россия
сша
медиа - общество
the wall street journal
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича и будет далее добиваться его освобождения. "Мы глубоко разочарованы, что его (Гершковича – ред.) продолжают без достаточных оснований и неправомерно удерживать под стражей за выполнение своей работы как журналиста", - говорится в заявлении на сайте газеты, также отмечается, что редакция продолжит добиваться его освобождения. В четверг утром Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
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эван гершкович, россия, сша, медиа - общество, the wall street journal
Эван Гершкович, Россия, США, Медиа - Общество, The Wall Street Journal
В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу

В Wall Street Journal разочарованы продлением ареста журналисту Гершковичу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича и будет далее добиваться его освобождения.
"Мы глубоко разочарованы, что его (Гершковича – ред.) продолжают без достаточных оснований и неправомерно удерживать под стражей за выполнение своей работы как журналиста", - говорится в заявлении на сайте газеты, также отмечается, что редакция продолжит добиваться его освобождения.
В четверг утром Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Песков ответил на вопрос о возможном обмене Дунаева и Гершковича
4 июля, 13:38
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".
 
Эван ГершковичРоссияСШАМедиа - ОбществоThe Wall Street Journal
 
 
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