В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу
В Wall Street Journal разочарованы продлением ареста журналисту Гершковичу
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича и будет далее добиваться его освобождения.
"Мы глубоко разочарованы, что его (Гершковича – ред.) продолжают без достаточных оснований и неправомерно удерживать под стражей за выполнение своей работы как журналиста", - говорится в заявлении на сайте газеты, также отмечается, что редакция продолжит добиваться его освобождения.
В четверг утром Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября.
ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".