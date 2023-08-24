https://ria.ru/20230824/gershkovich-1892036012.html

В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу

В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу - РИА Новости, 24.08.2023

В Wall Street Journal отреагировали на продление ареста Гершковичу

Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:46

2023-08-24T16:46

2023-08-24T16:46

эван гершкович

россия

сша

медиа - общество

the wall street journal

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Американская газета Wall Street Journal в четверг сообщила, что "глубоко разочарована" решением Лефортовского суда Москвы продлить арест корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича и будет далее добиваться его освобождения. "Мы глубоко разочарованы, что его (Гершковича – ред.) продолжают без достаточных оснований и неправомерно удерживать под стражей за выполнение своей работы как журналиста", - говорится в заявлении на сайте газеты, также отмечается, что редакция продолжит добиваться его освобождения. В четверг утром Лефортовский суд Москвы продлил арест Гершковича на три месяца - до 30 ноября. ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

эван гершкович, россия, сша, медиа - общество, the wall street journal