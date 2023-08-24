https://ria.ru/20230824/gershkovich-1891909174.html

Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца

Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца - РИА Новости, 24.08.2023

Суд в Москве продлил арест журналисту WSJ Гершковичу на три месяца

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:20

2023-08-24T10:20

2023-08-24T11:28

эван гершкович

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сша

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 августа в отношении Эвана Гершковича… продлен срок содержания под стражей на три месяца - до 30 ноября", - рассказал собеседник агентства.ФСБ России 30 марта объявила, что Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Лефортовский суд Москвы в конце марта арестовал журналиста на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге "не имеет отношения к журналистике".

https://ria.ru/20230704/peskov-1882135180.html

москва

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эван гершкович, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сша