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Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 24.08.2023 (обновлено: 02:48 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/general-1891870350.html
Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО
Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО - РИА Новости, 24.08.2023
Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО
ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны, заявил в беседе с Die Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T01:04
2023-08-24T02:48
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны, заявил в беседе с Die Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.Генерал назвал "плохой новостью" малое количество сообщений о положении на линии соприкосновения. "Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось", - отметил он.По его словам, для ВСУ совершают ошибку, продолжая борьбу с "этой блестящей системой защиты" лобовыми атаками. "В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе", - признал Катер.При этом он заявил, что Украине, вероятно, придется прибегнуть к "другой тактике", и для этого, по его мнению, Киев сейчас все чаще просит оружие дальнего действия.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230823/melitopol-1891688548.html
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в мире, мелитополь, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мелитополь, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Немецкий генерал сообщил о "плохой новости" из зоны СВО

Генерал ВС Германии Катер назвал ошибочными попытки ВСУ прорвать оборону в лоб

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. ВСУ разбиваются в лобовых атаках о линии российской обороны, заявил в беседе с Die Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.
Генерал назвал "плохой новостью" малое количество сообщений о положении на линии соприкосновения. "Всегда очень сложно реалистично описать такую тактическую ситуацию в высокодинамичном бою. Но если посмотреть на линию фронта за несколько месяцев, то мало что сильно изменилось", - отметил он.
По его словам, для ВСУ совершают ошибку, продолжая борьбу с "этой блестящей системой защиты" лобовыми атаками. "В этом плане да, я сейчас настроен пессимистично, что будет достигнута хотя бы промежуточная цель: взять до зимы Мелитополь в свои руки и тем самым нарушить линии снабжения русских в долгосрочной перспективе", - признал Катер.
При этом он заявил, что Украине, вероятно, придется прибегнуть к "другой тактике", и для этого, по его мнению, Киев сейчас все чаще просит оружие дальнего действия.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреМелитопольУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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