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Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:00 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/general-1891869852.html
Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву
Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву - РИА Новости, 24.08.2023
Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву
Победа Украины на поле боя немыслима ввиду преобладающей огневой мощи России над ВСУ и западным оружием, такое мнение выразил отставной генерал НАТО Марко... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T01:00
2023-08-24T01:00
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
россия
киев
марко бертолини
михаил подоляк
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Победа Украины на поле боя немыслима ввиду преобладающей огневой мощи России над ВСУ и западным оружием, такое мнение выразил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянской газете Libero."В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров &lt;…&gt;. Эту войну следовало остановить гораздо раньше, но в последние месяцы культивируется риторика "мы победим", подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить", — заявил он.Бертолини призвал помнить, что огневая мощь российской армии превосходит потенциал ВСУ вместе со всей военной помощью. По мнению генерала, Запад допустил ошибку переоценив свое технологическое превосходство."Произошла переоценка западного технологического потенциала. В войне технологии имеют значение, но этого недостаточно. Технологически развитая армия, но имеющая мало людей и штыков, обречена на поражение. Россиянам удается производить больше боеприпасов, чем всему Западу, в том числе благодаря перестройке национальной промышленности. Русских много, а Украина потеряла миллионы граждан, бежавших за границу или в Россию. У русских есть гиперзвуковые ракеты, у американцев нет", — констатировал эксперт.Бертолини добавил, что те, кто предсказывал не просто победу, а быструю победу над Россией, сильно ошибались, и призвал помнить, что надежды западных стран на внутреннюю дестабилизацию в России тщетны.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. В минувшую среду Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230823/kharkov-1891829597.html
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в мире, италия, украина, россия, киев, марко бертолини, михаил подоляк, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Россия, Киев, Марко Бертолини, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины
Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву

Генерал Бертолини: огневая мощь России делает победу Украины немыслимой

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Победа Украины на поле боя немыслима ввиду преобладающей огневой мощи России над ВСУ и западным оружием, такое мнение выразил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянской газете Libero.
"В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров <…>. Эту войну следовало остановить гораздо раньше, но в последние месяцы культивируется риторика "мы победим", подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить", — заявил он.
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Бертолини призвал помнить, что огневая мощь российской армии превосходит потенциал ВСУ вместе со всей военной помощью. По мнению генерала, Запад допустил ошибку переоценив свое технологическое превосходство.
«
"Произошла переоценка западного технологического потенциала. В войне технологии имеют значение, но этого недостаточно. Технологически развитая армия, но имеющая мало людей и штыков, обречена на поражение. Россиянам удается производить больше боеприпасов, чем всему Западу, в том числе благодаря перестройке национальной промышленности. Русских много, а Украина потеряла миллионы граждан, бежавших за границу или в Россию. У русских есть гиперзвуковые ракеты, у американцев нет", — констатировал эксперт.
Бертолини добавил, что те, кто предсказывал не просто победу, а быструю победу над Россией, сильно ошибались, и призвал помнить, что надежды западных стран на внутреннюю дестабилизацию в России тщетны.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. В минувшую среду Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаРоссияКиевМарко БертолиниМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада Украины
 
 
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