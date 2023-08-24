https://ria.ru/20230824/general-1891869852.html

Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву

Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву - РИА Новости, 24.08.2023

Это немыслимо. Итальянский генерал вынес предупреждение Киеву

Победа Украины на поле боя немыслима ввиду преобладающей огневой мощи России над ВСУ и западным оружием, такое мнение выразил отставной генерал НАТО Марко... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:00

2023-08-24T01:00

2023-08-24T01:00

специальная военная операция на украине

в мире

италия

украина

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киев

марко бертолини

михаил подоляк

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Победа Украины на поле боя немыслима ввиду преобладающей огневой мощи России над ВСУ и западным оружием, такое мнение выразил отставной генерал НАТО Марко Бертолини в интервью итальянской газете Libero."В военном смысле победа Украины немыслима, нам нужно принять это к сведению и сесть за стол переговоров <…>. Эту войну следовало остановить гораздо раньше, но в последние месяцы культивируется риторика "мы победим", подогревая общественное мнение ожиданием победы, которая невозможна на поле боя. Украинцы не могут победить", — заявил он.Бертолини призвал помнить, что огневая мощь российской армии превосходит потенциал ВСУ вместе со всей военной помощью. По мнению генерала, Запад допустил ошибку переоценив свое технологическое превосходство."Произошла переоценка западного технологического потенциала. В войне технологии имеют значение, но этого недостаточно. Технологически развитая армия, но имеющая мало людей и штыков, обречена на поражение. Россиянам удается производить больше боеприпасов, чем всему Западу, в том числе благодаря перестройке национальной промышленности. Русских много, а Украина потеряла миллионы граждан, бежавших за границу или в Россию. У русских есть гиперзвуковые ракеты, у американцев нет", — констатировал эксперт.Бертолини добавил, что те, кто предсказывал не просто победу, а быструю победу над Россией, сильно ошибались, и призвал помнить, что надежды западных стран на внутреннюю дестабилизацию в России тщетны.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России. В минувшую среду Верховная рада приняла постановление, которым исключает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230823/kharkov-1891829597.html

https://ria.ru/20230823/otstuplenie-1891852052.html

италия

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