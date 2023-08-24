https://ria.ru/20230824/gastroturizm-1891974472.html

Эксперты заявили о росте спроса на гастрономические туры по России

Эксперты заявили о росте спроса на гастрономические туры по России - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперты заявили о росте спроса на гастрономические туры по России

В 2023 году вырос турпоток в регионы, которые не считаются туристическими, по мнению экспертов, как правило, это связано с привлекательными событиями и ростом... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:01

2023-08-24T14:01

2023-08-24T14:01

туризм

новости - туризм

туризм

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. В 2023 году вырос турпоток в регионы, которые не считаются туристическими, по мнению экспертов, как правило, это связано с привлекательными событиями и ростом интереса к аутентичной гастрономии, заявили в РСТ.Так, в этом году заметно вырос турпоток в Тамбовскую область – прежде всего, благодаря многочисленным событиям, связанным со 150-летием композитора и пианиста Сергея Рахманинова. Наиболее популярным оказался всероссийский фестиваль "Весь Рахманинов", который прошел в июле. По данным принимающих компаний, на концерты и другие события, связанные с юбилеем, в регион активно поехали и жители соседних городов, и москвичи.Объемы продаж туров в Рязанскую область в этом выросли в среднем на 40 процентов, сообщила генеральный директор местной компании "МК-Тревел" Мария Кокорина. Основные точки показа – обзорная экскурсия по Рязани, музей Сергей Есенина в Константиново, музей-усадьба Павлова, Солотча.Многие туристы едут в Рязань самостоятельно, как правило, на раскрученные события. Например, популярный фестиваль воздухоплавания "Небо России". Активно развивается гастрономический туризм в регионе. Ассоциация кулинаров Рязанского края в мае проводит фестиваль: в течение месяца городские рестораны угощают местными блюдами, включая калинник – рязанский пирог с калиной.В Мордовии третий год растет поток туристов, интересующихся национальной гастрономией и народными традициями, а также приезжающих для участия в различных событиях. Например, даже на Масленицу там угощают особыми блинами на пшенке и манке, и готовят их хозяйки в национальных костюмах.В Липецкой области, как рассказала генеральный директор местной компании "Магазин путешествий" Светлана Бычкова, въездной турпоток вырос минимум на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.Кроме того, издан путеводитель "Земля в цвету. Кулинарное путешествие по Липецкой области в историях и рецептах", где собраны традиционные и авторские рецепты, воссозданные по старинным семейным записям и переосмысленные на современный лад. Как сообщила начальник отдела продвижения Центра развития культуры и туризма региона Екатерина Бобкова, на основе этих рецептов разработаны блюда местной кухни, которые липецкие рестораны охотно включают в свое меню.Вырос турпоток и в Саратовскую область. Как рассказал директор турфирмы "Золотая вязь" Александр Учуваткин, прирост объема продаж в его компании составил по сравнению с прошлым годом 15-20 процентов."Растет спрос на байдарочные туры по рекам Медведица и Хопер, быстрыми темпами развивается автотуризм. Замечаем в области много автодомов: люди приезжают и на месте запрашивают экскурсии, остаются у нас на день-два. Большинство – из Москвы и Петербурга, а также ближайших городов – Перми, Самары, Волгограда", – сообщил эксперт.Из ярких событийных мероприятий, привлекающих туристов, он отметил прошедший на днях всероссийский фестиваль народных мастеров и художников "Палитра ремесел".

https://ria.ru/20230821/gastrotury-1890810889.html

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новости - туризм, туризм, российский союз туриндустрии (рст)