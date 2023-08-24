https://ria.ru/20230824/fukusima-1891924749.html
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1"
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 24.08.2023
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости начало сброса воды в океан с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", заявила, что... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:14
2023-08-24T11:14
2023-08-24T16:03
мария захарова
фукусима-1
терсо
япония
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости начало сброса воды в океан с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", заявила, что Россия рассчитывает на предоставление всей необходимой информации со стороны Японии заинтересованным государствам."Внимательно отслеживаем развитие ситуации и рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС "Фукусима-1", на состояние окружающей среды, предоставив всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса", — сказала она.В четверг компания ТЕРСО начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90 процентов от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, для того чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. За счет того, что воду с АЭС разбавляют морской водой, удается довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций, — 60 тысяч беккерелей. Согласно данным Министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии одного километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать 30 лет.
https://ria.ru/20230824/yaponiya-1891888896.html
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мария захарова, фукусима-1, терсо, япония, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Мария Захарова, Фукусима-1, ТЕРСО, Япония, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала начало сброса воды с "Фукусимы-1"
Захарова надеется, что Токио предоставит данные после сброса воды с "Фукусимы-1"
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости начало сброса воды в океан с аварийной японской АЭС "Фукусима-1", заявила, что Россия рассчитывает на предоставление всей необходимой информации со стороны Японии заинтересованным государствам.
"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и рассчитываем, что правительство Японии проявит полную транспарентность в отношении влияния сброса воды, использовавшейся для охлаждения реактора АЭС "Фукусима-1", на состояние окружающей среды, предоставив всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса", — сказала она.
Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море небезопасен, заявил эксперт
В четверг компания ТЕРСО
начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90 процентов от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, для того чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. За счет того, что воду с АЭС разбавляют морской водой, удается довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций, — 60 тысяч беккерелей. Согласно данным Министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии одного километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать 30 лет.
В Японии прошла акция протеста у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1"