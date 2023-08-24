https://ria.ru/20230824/fukusima-1891917226.html

В Японии прошла акция протеста у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1"

В Японии прошла акция протеста у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1" - РИА Новости, 24.08.2023

В Японии прошла акция протеста у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1"

Акция протеста прошла у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО - в связи с началом сброса воды с аварийной станции в океан, передает... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:50

2023-08-24T10:50

2023-08-24T10:56

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фукусима-1

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Акция протеста прошла у штаб-квартиры оператора АЭС "Фукусима-1" - компании ТЕРСО - в связи с началом сброса воды с аварийной станции в океан, передает корреспондент РИА Новости с места событий. "Мы испытываем гнев в отношении того, что решение о сбросе принято без согласия людей. Эта компания устроила аварию на АЭС 12 лет назад, посмотрите на их поведение после аварии – разве похоже, что у них есть чувство ответственности? Скрывают данные, задерживают информацию – как им можно верить?" - сказал представитель комитета "Прощайте, АЭС!", который стал одним из организаторов акции. "То, что происходит в отношении Фукусимы, – это не "репутационный ущерб", это самый настоящий физический ущерб. Океан не собственность ТЕРСО, океан не собственность только Японии. Китай и другие страны выступают против сброса. Сброс займет 30 лет, то есть это еще и безответственность в отношении будущих поколений. Эта вода использовалась для охлаждения поврежденных реакторов, это совершенно не то же самое, что вода с тритием в АЭС. Виновная в аварии компания ТЕРСО обязана очистить воду и безопасно хранить. Сколько ни разбавляй радиоактивные вещества, они все равно останутся радиоактивными веществами", - сказала РИА Новости представитель от Фукусимы Таруми Катаока. Плакаты и растяжки, которые держали собравшиеся, гласят: "Не сливать грязную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан!", "Прекратить перезапуск АЭС", "Не сливайте грязную воду в океан!". Сам митинг проходил под лозунгами: "Не загрязняйте океан!", "Услышьте голос жителей префектуры!", "Не убивайте рыбаков!". В четверг компания ТЕРСО начала сброс океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм. За счет того, что воду с АЭС разбавляют морской водой, удается довести концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать 30 лет.

https://ria.ru/20230824/yaponiya-1891888896.html

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в мире, япония, фукусима-1, терсо