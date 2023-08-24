https://ria.ru/20230824/fukusima-1-1891886425.html

Сброс воды с "Фукусимы-1" обойдется очень дорого, уверен эксперт

Сброс воды с "Фукусимы-1" обойдется очень дорого, уверен эксперт - РИА Новости, 24.08.2023

Сброс воды с "Фукусимы-1" обойдется очень дорого, уверен эксперт

Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море обойдется очень дорого по сравнению с другими способами ее утилизации, которые были отвергнуты в ходе рассмотрения, считает РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:59

2023-08-24T07:59

2023-08-24T10:17

фукусима-1

япония

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ТОКИО, 24 авг – РИА Новости, Ксения Нака. Сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в море обойдется очень дорого по сравнению с другими способами ее утилизации, которые были отвергнуты в ходе рассмотрения, считает представитель неправительственной организации "Гражданский центр ядерной информации" Хидэюки Бан. Оператор "Фукусимы-1" компания ТЕРСО в четверг начала сброс воды со станции в океан, предварительно разбавив ее морской водой. "Многие организации, и я в том числе, предлагали цементирование. Китай, Россия, Южная Корея приветствовали бы способ, при котором можно было бы избежать сброса воды в океан. Цементирование рассматривалось и правительством в 2016 году, но, к сожалению, правительство не стало прислушиваться к другим вариантам, кроме сброса. Правительство выбрало сброс воды как единственный способ и больше не пересматривало это решение. Но с тех пор ситуация изменилась. Изменилась цена сброса, его сроки, поэтому я считаю, что надо было пересмотреть", - сказал эксперт РИА Новости. Он пояснил, что сброс воды в море был выбран, так как на тот момент он был самым дешевым и самым быстрым, а это должно было обеспечить выполнение графика демонтажа реакторов к 2050 году. Но в сроки все равно не получится уложиться – отставание от сроков уже составляет 10 лет, считает Бан. "Я думаю, что в конечном счете способ сброса воды в море дорого обойдется. Когда в 2015-2016 годах рассматривались способы утилизации, сброс в море выглядел самым дешевым и самым быстрым. Тогда объем воды составлял две трети от нынешнего. Сейчас он составляет 1,34 миллиона тонн, а тогда был 800 тысяч. Тогда сброс оценивался в 3,4 миллиарда иен в течение 88 месяцев. Поэтому тогда пришли к заключению, что этот способ самый быстрый и самый дешевый", - пояснил Хидэюки Бан. Однако на деле пришлось рыть тоннель и проводить другие работы, поэтому цена теперь составляет 43 миллиарда иен (около 307 миллионов долларов по текущему курсу), то есть цена выросла более чем в 10 раз. "Сроки из 88 месяцев превратились в 30 лет, а могут и еще более возрасти. К этому прибавятся еще расходы на техобслуживание, на мониторинг, меры в отношении репутационного ущерба продукции. Все это вместе выльется более чем в 80 миллиардов. То есть только из того, что уже известно, все вместе получается 120 миллиардов (857 миллионов долларов). Плюс к этому Японии придется тратить деньги на восстановление международного доверия, мониторинг на протяжении 30 лет. Общая сумма не объявлялась, но это будет очень большая сумма. То есть все предположения, что это дешевый и быстрый способ, уже себя не оправдали. Возможно, в результате сброс воды окажется намного более дорогим способом, чем другие", - сказал эксперт. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

https://ria.ru/20230824/primore-1891879402.html

https://ria.ru/20230824/kontrol-1891880701.html

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фукусима-1, япония