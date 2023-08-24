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Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.08.2023
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16:04 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/forum-1892025479.html
Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 24.08.2023
Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:04
2023-08-24T16:04
новости агентства
нижний новгород
форум
россия
иран
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Интеграция молодежных инициатив стран Шанхайской организации сотрудничества и Большой Евразии – главная тема Международного форума молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь", проходящего на этой неделе в Нижнем Новгороде. Медиагруппу "Россия сегодня" на мероприятии представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская и советник медиагруппы Олег Дмитриев."Сегодня задачи всех стран ШОС и Большой Евразии – это построение многополярного мира, знакомство международной аудитории со своими взглядами с ценностями. А молодежь со светом из души стремится к этому не на основании политических или экономических установок, а по зову сердца", – подчеркнул Василий Пушков.Анастасия Алямовская презентовала молодым лидерам международные проекты медиагруппы "Россия сегодня" и рассказала о технологиях международного PR и работы с международными партнерами. Советник медиагруппы Олег Дмитриев провёл для участников форума практический тренинг по международной журналистике.Среди экспертов мероприятия – дипломаты, медиатехнологи и политологи из России, Ирана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Форум собрал в Нижнем Новгороде молодых лидеров из восьми зарубежных стран и 11 регионов России. По итогам форума запланирована активизация поддержки международных молодежных проектов в целях построения многополярного мира и устойчивого развития России.Организаторами форума "Большая Евразия. Молодежь" выступили Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ), департамент социальных коммуникаций и молодежной политики Нижнего Новгорода и Городская Дума города Нижнего Новгорода.
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нижний новгород
россия
иран
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2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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новости агентства, нижний новгород, форум, россия, иран, шос
Новости агентства, Нижний Новгород, Форум, Россия, Иран, ШОС

Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде

© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. ДобролюбоваМеждународный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Международный форум молодых лидеров Большая Евразия. Молодежь проходит в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Международный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Интеграция молодежных инициатив стран Шанхайской организации сотрудничества и Большой Евразии – главная тема Международного форума молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь", проходящего на этой неделе в Нижнем Новгороде. Медиагруппу "Россия сегодня" на мероприятии представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская и советник медиагруппы Олег Дмитриев.
"Сегодня задачи всех стран ШОС и Большой Евразии – это построение многополярного мира, знакомство международной аудитории со своими взглядами с ценностями. А молодежь со светом из души стремится к этому не на основании политических или экономических установок, а по зову сердца", – подчеркнул Василий Пушков.
Анастасия Алямовская презентовала молодым лидерам международные проекты медиагруппы "Россия сегодня" и рассказала о технологиях международного PR и работы с международными партнерами. Советник медиагруппы Олег Дмитриев провёл для участников форума практический тренинг по международной журналистике.
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. ДобролюбоваМеждународный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Международный форум молодых лидеров Большая Евразия. Молодежь проходит в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Международный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Среди экспертов мероприятия – дипломаты, медиатехнологи и политологи из России, Ирана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Форум собрал в Нижнем Новгороде молодых лидеров из восьми зарубежных стран и 11 регионов России. По итогам форума запланирована активизация поддержки международных молодежных проектов в целях построения многополярного мира и устойчивого развития России.
Организаторами форума "Большая Евразия. Молодежь" выступили Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ), департамент социальных коммуникаций и молодежной политики Нижнего Новгорода и Городская Дума города Нижнего Новгорода.
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