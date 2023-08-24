Международный форум "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. ДобролюбоваМеждународный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Международный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Интеграция молодежных инициатив стран Шанхайской организации сотрудничества и Большой Евразии – главная тема Международного форума молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь", проходящего на этой неделе в Нижнем Новгороде. Медиагруппу "Россия сегодня" на мероприятии представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков, руководитель проектов дирекции международного сотрудничества Анастасия Алямовская и советник медиагруппы Олег Дмитриев.
"Сегодня задачи всех стран ШОС и Большой Евразии – это построение многополярного мира, знакомство международной аудитории со своими взглядами с ценностями. А молодежь со светом из души стремится к этому не на основании политических или экономических установок, а по зову сердца", – подчеркнул Василий Пушков.
Анастасия Алямовская презентовала молодым лидерам международные проекты медиагруппы "Россия сегодня" и рассказала о технологиях международного PR и работы с международными партнерами. Советник медиагруппы Олег Дмитриев провёл для участников форума практический тренинг по международной журналистике.
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. ДобролюбоваМеждународный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
© Фото : Пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова
Международный форум молодых лидеров "Большая Евразия. Молодежь" проходит в Нижнем Новгороде
Среди экспертов мероприятия – дипломаты, медиатехнологи и политологи из России, Ирана, Китая, Узбекистана, Таджикистана и Республики Сербской. Форум собрал в Нижнем Новгороде молодых лидеров из восьми зарубежных стран и 11 регионов России. По итогам форума запланирована активизация поддержки международных молодежных проектов в целях построения многополярного мира и устойчивого развития России.
Организаторами форума "Большая Евразия. Молодежь" выступили Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ), департамент социальных коммуникаций и молодежной политики Нижнего Новгорода и Городская Дума города Нижнего Новгорода.