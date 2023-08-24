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Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова - РИА Новости, 24.08.2023

Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T02:14

2023-08-24T02:14

2023-08-24T05:31

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства."Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск в своем аккаунте в Х.Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, "целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова".Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето – антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.

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