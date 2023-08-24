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Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова - РИА Новости, 24.08.2023
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02:14 24.08.2023 (обновлено: 05:31 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/fond-1891873066.html
Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова
Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова - РИА Новости, 24.08.2023
Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:14
2023-08-24T05:31
россия
ирландия
шотландия
джордж сорос
илон маск
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства."Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск в своем аккаунте в Х.Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, "целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова".Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето – антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
https://ria.ru/20230806/mask-1888419584.html
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россия, ирландия, шотландия, джордж сорос, илон маск, в мире
Россия, Ирландия, Шотландия, Джордж Сорос, Илон Маск, В мире
Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Маск хочет подать в суд на фонд Сороса, чтобы пресечь подавление свободы слова

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество — фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности государства.
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"Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск в своем аккаунте в Х.
Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуры в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.
Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, "целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова".
Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето – антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
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