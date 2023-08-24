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Twitch оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 24.08.2023 (обновлено: 13:40 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/feyki-1891960180.html
Twitch оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации
Twitch оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации - РИА Новости, 24.08.2023
Twitch оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о специальной военной... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:17
2023-08-24T13:40
специальная военная операция на украине
россия
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала. "Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Протокол составлен Роскомнадзором за неудаление стримов о проведении специальной военной операции. Ранее сервис штрафовали в России 11 раз раз на общую сумму 37 миллионов рублей. Были ли оплачены эти штрафы - неизвестно. Заседания суда проходят без представителей компании. Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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россия, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
Twitch оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Twitch оштрафовали на 3 миллиона рублей за стримы с фейками о спецоперации

© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNCтенд Twitch
Cтенд Twitch - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
Cтенд Twitch. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг- РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch за неудаление фейков о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала.
«
"Признать Twitch Interactive, Inc виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Протокол составлен Роскомнадзором за неудаление стримов о проведении специальной военной операции.
Ранее сервис штрафовали в России 11 раз раз на общую сумму 37 миллионов рублей. Были ли оплачены эти штрафы - неизвестно. Заседания суда проходят без представителей компании.
Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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