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Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 24.08.2023 (обновлено: 23:03 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html
Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев
Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев - РИА Новости, 24.08.2023
Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев
Передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:09
2023-08-24T23:03
специальная военная операция на украине
украина
пентагон
f-16
сша
в мире
аризона
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США.&quot;Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях&quot;, — сказал он.Райдер добавил, что самолеты должны укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе, а не вписаться в потребности нынешнего контрнаступления. При этом он отметил, что сейчас у Украины нет необходимой инфраструктуры для размещения F-16.Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что США планируют начать обучение летчиков ВСУ пилотированию истребителей в октябре на авиабазе в Аризоне. Он уточнил, что до этого им предстоит пройти курс английского языка.Ранее Райдер заявил, что на обучение летчика-новичка обычно требуется порядка восьми месяцев, а более опытный авиатор может освоить американский истребитель за пять месяцев.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей F-16. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.
https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html
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украина, пентагон, f-16, сша, в мире, аризона, патрик райдер
Специальная военная операция на Украине, Украина, Пентагон, F-16, США, В мире, Аризона, Патрик Райдер
Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев

Пентагон назвал передачу Украине истребителей F-16 вопросом месяцев, а не недель

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США.
«

"Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях", — сказал он.

Райдер добавил, что самолеты должны укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе, а не вписаться в потребности нынешнего контрнаступления. При этом он отметил, что сейчас у Украины нет необходимой инфраструктуры для размещения F-16.
Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что США планируют начать обучение летчиков ВСУ пилотированию истребителей в октябре на авиабазе в Аризоне. Он уточнил, что до этого им предстоит пройти курс английского языка.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
ВСУ оставили с "пещерным" оружием. Что скрывает Зеленский о сделке по F-16
Вчера, 08:00
Ранее Райдер заявил, что на обучение летчика-новичка обычно требуется порядка восьми месяцев, а более опытный авиатор может освоить американский истребитель за пять месяцев.
В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей F-16. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Зеленского напугали тревожной деталью об истребителях F-16
23 августа, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПентагонF-16СШАВ миреАризонаПатрик Райдер
 
 
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