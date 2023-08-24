https://ria.ru/20230824/f-16-1892100495.html

Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев

Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев - РИА Новости, 24.08.2023

Пентагон назвал передачу Украине F-16 вопросом месяцев

Передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:09

2023-08-24T22:09

2023-08-24T23:03

специальная военная операция на украине

украина

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патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Передача Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев, заявил на брифинге пресс-секретарь министерства обороны США."Очевидно, что мы ведем речь о месяцах, а не неделях", — сказал он.Райдер добавил, что самолеты должны укрепить военный потенциал Киева в долгосрочной перспективе, а не вписаться в потребности нынешнего контрнаступления. При этом он отметил, что сейчас у Украины нет необходимой инфраструктуры для размещения F-16.Пресс-секретарь Пентагона также заявил, что США планируют начать обучение летчиков ВСУ пилотированию истребителей в октябре на авиабазе в Аризоне. Он уточнил, что до этого им предстоит пройти курс английского языка.Ранее Райдер заявил, что на обучение летчика-новичка обычно требуется порядка восьми месяцев, а более опытный авиатор может освоить американский истребитель за пять месяцев.В минувшую пятницу высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, киевские власти получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позднее сообщила, что ее страна направит Украине 19 истребителей F-16. В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что Нидерланды передадут еще 42 самолета.Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, появление у ВСУ техники, способной нести ядерное оружие, будет рассматриваться Москвой как угроза со стороны Запада. Кроме того, Владимир Путин заявлял, что, если Украина получит указанные истребители, но базироваться при этом они будут за ее пределами, Москва рассмотрят варианты их поражения.

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

https://ria.ru/20230823/f-16-1891645281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, пентагон, f-16, сша, в мире, аризона, патрик райдер