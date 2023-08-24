https://ria.ru/20230824/f-16-1892098361.html

Пентагон назвал сроки начала обучения военных ВСУ пилотированию F-16

Пентагон назвал сроки начала обучения военных ВСУ пилотированию F-16 - РИА Новости, 24.08.2023

Пентагон назвал сроки начала обучения военных ВСУ пилотированию F-16

США в октябре намерены начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в четверг на брифинге официальный... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T21:54

2023-08-24T21:54

2023-08-24T21:56

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США в октябре намерены начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16, как ожидается, начнется в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", - сказал Райдер в ходе брифинга.Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230824/svo-1891812787.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, украина