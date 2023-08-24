Пентагон назвал сроки начала обучения военных ВСУ пилотированию F-16
Пентагон: США начнут обучать украинских военных пилотированию F-16 в октябре
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. США в октябре намерены начать обучение украинских летчиков пилотированию истребителей четвертого поколения F-16, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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"Вслед за курсом английского языка, который пройдет для пилотов в сентябре, обучение пилотированию истребителей F-16, как ожидается, начнется в октябре на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", - сказал Райдер в ходе брифинга.
Первоначально планировалось, что тренировать украинцев будут европейские страны, а США подключатся, если те исчерпают свои возможности. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.