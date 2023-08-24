https://ria.ru/20230824/f-16-1892026885.html

Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16

Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 24.08.2023

Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16

Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой получил подтверждение о готовности португальского... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:10

2023-08-24T16:10

2023-08-24T16:10

специальная военная операция на украине

португалия

украина

дания

владимир зеленский

f-16

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой получил подтверждение о готовности португальского правительства присоединится к программе по подготовке украинских инженеров и пилотов на истребителях F-16. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. "Сегодня мы с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой говорили, прежде всего о нашем взаимодействии в оборонной сфере и в сфере безопасности. Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Как сообщает офис Владимира Зеленского, стороны обсудили вопрос поставок Украине бронированного медицинского автотранспорта и оборудования для разминирования. Кроме того, стороны обсудили инициативы по саммитам Украина - Латинская Америка, Украина - Африка в контексте поддержки этих инициатив со стороны Португалии. Португальский лидер отметил, что Лиссабон будет на всех уровнях продолжать поддерживать Украину, "сколько потребуется для достижения мира".

https://ria.ru/20230824/f-16-1891953113.html

португалия

украина

дания

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португалия, украина, дания, владимир зеленский, f-16