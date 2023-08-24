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Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/f-16-1892026885.html
Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16
Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 24.08.2023
Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16
Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой получил подтверждение о готовности португальского... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:10
2023-08-24T16:10
специальная военная операция на украине
португалия
украина
дания
владимир зеленский
f-16
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой получил подтверждение о готовности португальского правительства присоединится к программе по подготовке украинских инженеров и пилотов на истребителях F-16. Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. "Сегодня мы с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой говорили, прежде всего о нашем взаимодействии в оборонной сфере и в сфере безопасности. Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - написал Зеленский в своем телеграм-канале. Как сообщает офис Владимира Зеленского, стороны обсудили вопрос поставок Украине бронированного медицинского автотранспорта и оборудования для разминирования. Кроме того, стороны обсудили инициативы по саммитам Украина - Латинская Америка, Украина - Африка в контексте поддержки этих инициатив со стороны Португалии. Португальский лидер отметил, что Лиссабон будет на всех уровнях продолжать поддерживать Украину, "сколько потребуется для достижения мира".
https://ria.ru/20230824/f-16-1891953113.html
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португалия, украина, дания, владимир зеленский, f-16
Специальная военная операция на Украине, Португалия, Украина, Дания, Владимир Зеленский, F-16
Португалия согласилась обучать украинских пилотов на F-16

Зеленский: Португалия готова обучать украинских пилотов и инженеров на F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams F-16 Fighting Falcon
 F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил, что по итогам встречи с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой получил подтверждение о готовности португальского правительства присоединится к программе по подготовке украинских инженеров и пилотов на истребителях F-16.
Ранее газета Financial Times сообщала, что коалиция из 11 стран в августе начнет обучать украинских пилотов управлять F-16. По данным главы минобороны Украины, в коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.
"Сегодня мы с Президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой говорили, прежде всего о нашем взаимодействии в оборонной сфере и в сфере безопасности. Проинформировал господина президента о ситуации на поле боя, а также об оборонных нуждах Украины. Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.
Как сообщает офис Владимира Зеленского, стороны обсудили вопрос поставок Украине бронированного медицинского автотранспорта и оборудования для разминирования. Кроме того, стороны обсудили инициативы по саммитам Украина - Латинская Америка, Украина - Африка в контексте поддержки этих инициатив со стороны Португалии. Португальский лидер отметил, что Лиссабон будет на всех уровнях продолжать поддерживать Украину, "сколько потребуется для достижения мира".
Истребитель F-16 Королевских ВВС Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16
12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПортугалияУкраинаДанияВладимир ЗеленскийF-16
 
 
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