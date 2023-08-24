https://ria.ru/20230824/f-16-1891953113.html

СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16

СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16 - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16

Норвежские власти приняли решение передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:55

2023-08-24T12:55

2023-08-24T15:58

специальная военная операция на украине

норвегия

украина

f-16

россия

киев

сергей лавров

метте фредериксен

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Норвежские власти приняли решение передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники."Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16. Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16", — утверждают журналисты.Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил РИА Новости, что Вашингтон одобрил поставки: Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки пилотов. Как уточнила позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен, украинским военным отправят 19 истребителей F-16. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Нидерланды передадут еще 42.Согласно британскому изданию Times, Пентагон "не считает реалистичным сценарий", при котором в боевых действиях на Украине участвуют иностранные пилоты.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва расценивает этот шаг как фактор риска прямого вооруженного столкновения с НАТО. Кроме того, способность истребителей нести ядерное оружие будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в этой сфере.

https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891382399.html

https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html

норвегия

украина

россия

киев

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