https://ria.ru/20230824/f-16-1891953113.html
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16 - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16
Норвежские власти приняли решение передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:55
2023-08-24T12:55
2023-08-24T15:58
специальная военная операция на украине
норвегия
украина
f-16
россия
киев
сергей лавров
метте фредериксен
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Норвежские власти приняли решение передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники."Несколько независимых источников подтвердили телеканалу TV 2, что Норвегия решила передать Украине F-16. Таким образом, Норвегия становится третьей страной НАТО после Нидерландов и Дании, предоставившей Украине боевые самолеты F-16", — утверждают журналисты.Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил РИА Новости, что Вашингтон одобрил поставки: Киев получит самолеты от третьих стран после завершения подготовки пилотов. Как уточнила позднее премьер-министр Дании Метте Фредериксен, украинским военным отправят 19 истребителей F-16. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Нидерланды передадут еще 42.Согласно британскому изданию Times, Пентагон "не считает реалистичным сценарий", при котором в боевых действиях на Украине участвуют иностранные пилоты.Глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва расценивает этот шаг как фактор риска прямого вооруженного столкновения с НАТО. Кроме того, способность истребителей нести ядерное оружие будет рассматриваться как угроза со стороны Запада в этой сфере.
https://ria.ru/20230821/istrebiteli-1891382399.html
https://ria.ru/20230819/oborona-1891064326.html
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норвегия, украина, f-16, россия, киев, сергей лавров, метте фредериксен, владимир зеленский, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Норвегия, Украина, F-16, Россия, Киев, Сергей Лавров, Метте Фредериксен, Владимир Зеленский, НАТО, Министерство обороны США
СМИ: Норвегия решила передать Украине F-16
Норвежский телеканал сообщил о планах Осло передать Украине истребители F-16