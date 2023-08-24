https://ria.ru/20230824/energetika-1892014048.html

Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов

Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.08.2023

Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов

Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T15:28

2023-08-24T15:28

2023-08-24T15:28

иран

саудовская аравия

сергей лавров

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

иран

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

иран, саудовская аравия, сергей лавров, брикс