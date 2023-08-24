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Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.08.2023
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15:28 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/energetika-1892014048.html
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов
Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:28
2023-08-24T15:28
иран
саудовская аравия
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
иран
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иран, саудовская аравия, сергей лавров, брикс
Иран, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов

Лавров: энергетика засверкает с вхождением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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ИранСаудовская АравияСергей ЛавровБРИКС
 
 
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