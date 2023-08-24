https://ria.ru/20230824/energetika-1892014048.html
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов - РИА Новости, 24.08.2023
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов
Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T15:28
2023-08-24T15:28
2023-08-24T15:28
иран
саудовская аравия
сергей лавров
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Энергетическое сотрудничество "засверкает новыми гранями" с присоединением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Теперь, когда к нам присоединятся такие крупные игроки на рынке энергоносителей, как Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ, конечно же, тема энергетики засверкает новыми гранями и будет весьма востребована", - сказал министр по итогам XV саммита БРИКС. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
иран
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, саудовская аравия, сергей лавров, брикс
Иран, Саудовская Аравия, Сергей Лавров, БРИКС
Лавров поделился ожиданиями от вступления в БРИКС новых членов
Лавров: энергетика засверкает с вхождением к БРИКС Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ