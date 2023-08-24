https://ria.ru/20230824/embraer-1891897360.html

Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023

Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:29

2023-08-24T09:29

2023-08-24T10:55

крушение частного самолета в тверской области

происшествия

тверская область

евгений пригожин

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ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает корреспондент РИА Новости.Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя. Еще один фрагмент самолета ранее обнаружили примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крушение частного самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин