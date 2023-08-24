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Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
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09:29 24.08.2023 (обновлено: 10:55 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/embraer-1891897360.html
Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина
Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина - РИА Новости, 24.08.2023
Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина
Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:29
2023-08-24T10:55
крушение частного самолета в тверской области
происшествия
тверская область
евгений пригожин
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ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает корреспондент РИА Новости.Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя. Еще один фрагмент самолета ранее обнаружили примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html
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крушение частного самолета в тверской области, происшествия, тверская область, евгений пригожин
Крушение частного самолета в Тверской области, Происшествия, Тверская область, Евгений Пригожин
Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

РИА Новости: хвост самолета Пригожина нашли в 3,5 км от места крушения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЭлемент хвостового оперения упавшего частного самолета Embraer
Элемент хвостового оперения упавшего частного самолета Embraer - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
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Элемент хвостового оперения упавшего частного самолета Embraer
Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает корреспондент РИА Новости.
Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя.
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области

© РИА Новости / СК РФ
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1 из 3
© РИА Новости / Михаил Царюк | Перейти в медиабанк

На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа

Обломки разбившегося самолета Евгения Пригожина

На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа

© РИА Новости / Михаил Царюк
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2 из 3
© РИА Новости / Виталий Шустров | Перейти в медиабанк

Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолета Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолета Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

© РИА Новости / Виталий Шустров
Перейти в медиабанк
3 из 3

Сотрудники МЧС России во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области

© РИА Новости / СК РФ
Перейти в медиабанк
1 из 3

На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились десять человек, из них три члена экипажа

© РИА Новости / Михаил Царюк
Перейти в медиабанк
2 из 3

Сотрудники спецслужб работают на месте падения частного самолета Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области

© РИА Новости / Виталий Шустров
Перейти в медиабанк
3 из 3
Еще один фрагмент самолета ранее обнаружили примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.
Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.
Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео
Вчера, 20:43
 
Крушение частного самолета в Тверской областиПроисшествияТверская областьЕвгений Пригожин
 
 
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