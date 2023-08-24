Неподалеку от места крушения нашли еще один фрагмент самолета Пригожина

ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает корреспондент РИА Новости.Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя. Еще один фрагмент самолета ранее обнаружили примерно в двух километрах от места авиакатастрофы.Накануне вечером бизнес-джет Embraer Legacy разбился возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились десять человек, включая трех членов экипажа. Все они погибли.Согласно опубликованному Росавиацией списку пассажиров, на борту находился Евгений Пригожин. Упавший самолет принадлежал ООО "МНТ-Аэро", специализирующемуся на бизнес-перевозках.По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело.
Элемент хвостового оперения упавшего частного самолета Embraer
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ПОСЕЛОК КУЖЕНКИНО (Тверская область), 24 авг — РИА Новости. Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, найден в 3,5 километра от места крушения, передает корреспондент РИА Новости.
Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, буквально в нескольких метрах от дачного участка местного жителя.
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