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В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей - РИА Новости, 24.08.2023
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Липецкая область
 
11:10 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей - РИА Новости, 24.08.2023
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей
Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:10
2023-08-24T11:10
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области запускает проект по организации экскурсионных поездок для ветеранов спецоперации и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в базе данных фонда сейчас свыше 150 ветеранов. В период с сентября по декабрь подопечные фонда в сопровождении профессиональных экскурсоводов смогут посетить известные культурные достопримечательности Ельца, Задонска и Чаплыгина. Артамонов отметил, что для участия в проекте необходимо связаться с социальным координатором фонда по номеру 8 (4742) 55-68-88. "Поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей – одна из ключевых задач органов власти совместно с фондом "Защитники Отечества". Меры постоянно дорабатываются, добавляются новые. Мы стараемся сделать все, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу и внимание", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230823/podrazdelenie-1891810978.html
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елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов

В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области запускает проект по организации экскурсионных поездок для ветеранов спецоперации и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в базе данных фонда сейчас свыше 150 ветеранов. В период с сентября по декабрь подопечные фонда в сопровождении профессиональных экскурсоводов смогут посетить известные культурные достопримечательности Ельца, Задонска и Чаплыгина.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области
Вчера, 17:39
Артамонов отметил, что для участия в проекте необходимо связаться с социальным координатором фонда по номеру 8 (4742) 55-68-88.
"Поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей – одна из ключевых задач органов власти совместно с фондом "Защитники Отечества". Меры постоянно дорабатываются, добавляются новые. Мы стараемся сделать все, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу и внимание", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЕлецИгорь Артамонов
 
 
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