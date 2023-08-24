https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей - РИА Новости, 24.08.2023
В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей
Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:10
2023-08-24T11:10
2023-08-24T11:10
липецкая область
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области запускает проект по организации экскурсионных поездок для ветеранов спецоперации и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в базе данных фонда сейчас свыше 150 ветеранов. В период с сентября по декабрь подопечные фонда в сопровождении профессиональных экскурсоводов смогут посетить известные культурные достопримечательности Ельца, Задонска и Чаплыгина. Артамонов отметил, что для участия в проекте необходимо связаться с социальным координатором фонда по номеру 8 (4742) 55-68-88. "Поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей – одна из ключевых задач органов власти совместно с фондом "Защитники Отечества". Меры постоянно дорабатываются, добавляются новые. Мы стараемся сделать все, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу и внимание", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230823/podrazdelenie-1891810978.html
елец
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елец, игорь артамонов
Липецкая область, Елец, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области запускает проект по организации экскурсионных поездок для ветеранов спецоперации и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в базе данных фонда сейчас свыше 150 ветеранов. В период с сентября по декабрь подопечные фонда в сопровождении профессиональных экскурсоводов смогут посетить известные культурные достопримечательности Ельца
, Задонска и Чаплыгина.
Третье подразделения для участия в СВО создадут в Липецкой области
Артамонов отметил, что для участия в проекте необходимо связаться с социальным координатором фонда по номеру 8 (4742) 55-68-88.
"Поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей – одна из ключевых задач органов власти совместно с фондом "Защитники Отечества". Меры постоянно дорабатываются, добавляются новые. Мы стараемся сделать все, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу и внимание", – сказал Артамонов.