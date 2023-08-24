https://ria.ru/20230824/ekskursii-1891923679.html

В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей

В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей - РИА Новости, 24.08.2023

В Липецкой области будут проводить экскурсии для ветеранов СВО и их семей

Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:10

2023-08-24T11:10

2023-08-24T11:10

липецкая область

елец

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Региональный филиал государственного фонда "Защитники Отечества" совместно с управлением культуры и туризма и управлением социальной политики Липецкой области запускает проект по организации экскурсионных поездок для ветеранов спецоперации и их семей, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в базе данных фонда сейчас свыше 150 ветеранов. В период с сентября по декабрь подопечные фонда в сопровождении профессиональных экскурсоводов смогут посетить известные культурные достопримечательности Ельца, Задонска и Чаплыгина. Артамонов отметил, что для участия в проекте необходимо связаться с социальным координатором фонда по номеру 8 (4742) 55-68-88. "Поддержка бойцов и ветеранов СВО, их семей – одна из ключевых задач органов власти совместно с фондом "Защитники Отечества". Меры постоянно дорабатываются, добавляются новые. Мы стараемся сделать все, чтобы эти люди чувствовали нашу заботу и внимание", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230823/podrazdelenie-1891810978.html

елец

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Артем Смирнов

елец, игорь артамонов