ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин
Мишустин: ЕАЭС играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цахкадзоре. 24 августа 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цахкадзоре. 24 августа 2023
ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании евразийского межправсовета.
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"Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", - сказал он.
По словам Мишустина, создание Большого Евразийского партнерства позволит создать вокруг Союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур.
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"А также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Призываю вас активнее включиться в такую работу", - сказал он.