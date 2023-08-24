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ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023
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17:25 24.08.2023 (обновлено: 18:05 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/eaes-1892046031.html
ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин
ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023
ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:25
2023-08-24T18:05
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании евразийского межправсовета. "Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", - сказал он. По словам Мишустина, создание Большого Евразийского партнерства позволит создать вокруг Союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур. "А также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Призываю вас активнее включиться в такую работу", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин

Мишустин: ЕАЭС играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цахкадзоре. 24 августа 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цахкадзоре. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Цахкадзоре. 24 августа 2023
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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании евразийского межправсовета.
«
"Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", - сказал он.
По словам Мишустина, создание Большого Евразийского партнерства позволит создать вокруг Союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур.
«
"А также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Призываю вас активнее включиться в такую работу", - сказал он.
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