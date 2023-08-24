https://ria.ru/20230824/eaes-1892046031.html

ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин

ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023

ЕАЭС открыт для новых партнеров, заявил Мишустин

Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:25

2023-08-24T17:25

2023-08-24T18:05

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира, но остается открытым для новых партнеров, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании евразийского межправсовета. "Евразийский экономический союз сейчас играет роль одного из полюсов формирующегося многополярного мира. И остается открытым для новых партнеров. Мы хорошо осознаем, что в современных условиях особенно востребовано наращивание взаимодействия с другими странами и региональными объединениями", - сказал он. По словам Мишустина, создание Большого Евразийского партнерства позволит создать вокруг Союза общее экономическое пространство равноправного сотрудничества, широкий интеграционный контур. "А также разветвленную сеть торговых соглашений. Можно будет эффективнее решать крупные технологические задачи. Наладить производственные цепочки. Призываю вас активнее включиться в такую работу", - сказал он.

https://ria.ru/20230824/eaes-1892043696.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз