https://ria.ru/20230824/eaes-1892043696.html

ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин

ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023

ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин

Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:15

2023-08-24T17:15

2023-08-24T17:15

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны "коллективного" Запада – Союз проходит проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность. Убежден, что вместе – страны "пятёрки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться – на благо наших народов", - сказал он, выступая на заседании евразийского межправсовета. Мишустин также отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.

https://ria.ru/20230824/eaes-1892043343.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз