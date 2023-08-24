https://ria.ru/20230824/eaes-1892043696.html
ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин
ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023
ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин
Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:15
2023-08-24T17:15
2023-08-24T17:15
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЦАХКАДЗОР, 24 авг - РИА Новости. Евразийский экономический союз проходит проверку на прочность в условиях беспрецедентного давления со стороны коллективного Запада, но уже не раз доказывал свою состоятельность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В условиях сложной внешней конъюнктуры, беспрецедентного давления со стороны "коллективного" Запада – Союз проходит проверку на прочность. Однако он уже не раз доказал свою состоятельность и востребованность. Убежден, что вместе – страны "пятёрки" способны найти взаимоприемлемые решения по самым сложным вопросам. Ведь мы умеем слушать друг друга и договариваться – на благо наших народов", - сказал он, выступая на заседании евразийского межправсовета. Мишустин также отметил, что для Союза крайне важно уделять особое внимание развитию соответствующей комфортной среды для жизни граждан, а добиться этого можно, определив единые принципы и стандарты в области образования, здравоохранения, госуправления.
https://ria.ru/20230824/eaes-1892043343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
ЕАЭС проходит проверку на прочность, заявил Мишустин
Мишустин: ЕАЭС проходит проверку на прочность при давлении со стороны Запада