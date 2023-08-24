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ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023
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17:13 24.08.2023 (обновлено: 18:04 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/eaes-1892043343.html
ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин
ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023
ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:13
2023-08-24T18:04
экономика
россия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
армения
цены на нефть
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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского кабмина принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в Армении. "Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров", - сказал Мишустин. По его словам, в приоритете - продолжение формирования общих рынков товаров и услуг, финансов и инвестиций, рабочей силы для улучшения качества жизни, повышения благосостояния граждан и предпринимательской активности. "Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами. В первую очередь, речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. Эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем", - сказал он. Мишустин отметил, что ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. "Страны "пятерки" будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки. Также мы полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. И важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами", - добавил он.
https://ria.ru/20230823/byudzhet-1891764976.html
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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, армения, цены на нефть
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, Армения, Цены на нефть
ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин

Мишустин: ЕАЭС должен стать самодостаточным и открытым макрорегионом

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Евразийского межправительственного совета в Армении. 24 августа 2023
Заседание Евразийского межправительственного совета в Армении. 24 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание Евразийского межправительственного совета в Армении. 24 августа 2023
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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава российского кабмина принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в Армении.
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Мишустин: важно придерживаться согласованного подхода к исполнению бюджета
23 августа, 15:24
«
"Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров", - сказал Мишустин.
По его словам, в приоритете - продолжение формирования общих рынков товаров и услуг, финансов и инвестиций, рабочей силы для улучшения качества жизни, повышения благосостояния граждан и предпринимательской активности.
«
"Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами. В первую очередь, речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. Эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем", - сказал он.
Мишустин отметил, что ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции.
«
"Страны "пятерки" будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки. Также мы полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. И важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами", - добавил он.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзАрменияЦены на нефть
 
 
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