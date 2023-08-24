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ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин

ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин - РИА Новости, 24.08.2023

ЕАЭС должен стать самодостаточным макрорегионом, заявил Мишустин

Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:13

2023-08-24T17:13

2023-08-24T18:04

экономика

россия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

армения

цены на нефть

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ЦАХКАДЗОР (Армения), 24 авг - РИА Новости. Страны ЕАЭС остаются надежными поставщиками сельхозтоваров на внешние и внутренние рынки, а на фоне трудностей с поставками зерна на глобальные рынки необходимо создать единое пространство обеспеченности товарами и ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава российского кабмина принимает участие в заседании Евразийского межправсовета в Армении. "Уже сейчас необходимо заложить прочный фундамент для будущих совместных действий. Евразийский экономический союз должен стать самодостаточным макрорегионом. И в то же время – привлекательным и открытым для других партнеров", - сказал Мишустин. По его словам, в приоритете - продолжение формирования общих рынков товаров и услуг, финансов и инвестиций, рабочей силы для улучшения качества жизни, повышения благосостояния граждан и предпринимательской активности. "Нужно создать единое пространство гарантированной обеспеченности ключевыми товарами и ресурсами. В первую очередь, речь идет о продовольственной и энергетической безопасности. Эта тема приобретает все большее значение на фоне сложностей с поставками зерна на глобальный рынок, которые мы наблюдаем", - сказал он. Мишустин отметил, что ЕАЭС занимает третье место в мире по производству пшеницы, картофеля, животноводческой продукции. "Страны "пятерки" будут и дальше выступать надежными поставщиками сельхозтоваров на внутренний и внешний рынки. Также мы полностью обеспечиваем себя газом, нефтью, нефтепродуктами и электроэнергией. И важно совместно развивать геологоразведку и инфраструктуру, необходимую для стабильного, бесперебойного снабжения людей и бизнеса этими ресурсами", - добавил он.

https://ria.ru/20230823/byudzhet-1891764976.html

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экономика, россия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, армения, цены на нефть