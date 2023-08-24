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Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении

Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении - РИА Новости, 24.08.2023

Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении

Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:58

2023-08-24T16:58

2023-08-24T17:13

происшествия

авто

калуга

калужская область

россия

владислав шапша

toyota corolla

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщило УМВД по Калужской области в телеграм-канале ведомства.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщал, что в результате ДТП пострадали 10 человек. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних."Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Калужской области сообщала о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, калуга, видео, калужская область, россия, владислав шапша, toyota corolla