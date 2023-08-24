Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении
Виновника ДТП в Калуге в апреле лишили прав за наркотическое опьянение за рулем
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщило УМВД по Калужской области в телеграм-канале ведомства.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщал, что в результате ДТП пострадали 10 человек. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних.
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"Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Калужской области сообщала о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.