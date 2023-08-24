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Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении - РИА Новости, 24.08.2023
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16:58 24.08.2023 (обновлено: 17:13 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/dtp-1892039116.html
Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении
Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении - РИА Новости, 24.08.2023
Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении
Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:58
2023-08-24T17:13
происшествия
авто
калуга
калужская область
россия
владислав шапша
toyota corolla
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщило УМВД по Калужской области в телеграм-канале ведомства.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщал, что в результате ДТП пострадали 10 человек. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних."Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.Ранее прокуратура Калужской области сообщала о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
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происшествия, авто, калуга, видео, калужская область, россия, владислав шапша, toyota corolla
Происшествия, Авто, Калуга, Калужская область, Россия, Владислав Шапша, Toyota Corolla
Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщило УМВД по Калужской области в телеграм-канале ведомства.
2023-08-24T16:58
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Виновник ДТП в Калуге был лишен прав за вождение в наркотическом опьянении

Виновника ДТП в Калуге в апреле лишили прав за наркотическое опьянение за рулем

© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Водитель, сбивший 11 человек на тротуаре в Калуге, был лишен прав в апреле этого года за то, что находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщило УМВД по Калужской области в телеграм-канале ведомства.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале сообщал, что в результате ДТП пострадали 10 человек. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних.
«
"Оперативно прибывшие на место ДТП полицейские задержали водителя и доставили его в территориальное подразделение органов внутренних дел. Выяснилось, что задержанный в апреле этого года был лишен права управления транспортными средствами, так как находился за рулем в состоянии наркотического опьянения", - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Калужской области сообщала о возбуждении уголовного дела по пункту "в" части 2 статьи 264 УК РФ. Согласно УК РФ, водителю инкриминируют "нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим или лишенным прав". Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.
 
ПроисшествияАвтоКалугаКалужская областьРоссияВладислав ШапшаToyota Corolla
 
 
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