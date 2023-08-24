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В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2023
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14:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/dtp-1891998365.html
В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек
В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек - РИА Новости, 24.08.2023
В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек
Десять человек, по предварительным данным, пострадали на остановке в Калуге, куда влетел автомобиль, в числе пострадавших один ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:59
2023-08-24T14:59
калужская область
калуга
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Десять человек, по предварительным данным, пострадали на остановке в Калуге, куда влетел автомобиль, в числе пострадавших один ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. "Предварительно, десять человек пострадали, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства. Ранее УМВД по Калужской области сообщило, что ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт. Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством.
https://ria.ru/20230823/dtp-1891732315.html
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калужская область, калуга, происшествия
Калужская область, Калуга, Происшествия
В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек

В Калуге в ДТП на остановке пострадали десять человек, включая ребенка

© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской областиМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Главное управление МЧС России по Калужской области
Место ДТП в Калуге
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Десять человек, по предварительным данным, пострадали на остановке в Калуге, куда влетел автомобиль, в числе пострадавших один ребенок, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
"Предварительно, десять человек пострадали, из них один ребенок", - сказал собеседник агентства.
Ранее УМВД по Калужской области сообщило, что ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 (совпадает с мск). По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт. Как было установлено сотрудниками полиции, водитель, находившийся за рулем данной автомашины, лишен права управления транспортным средством.
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