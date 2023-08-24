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Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
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00:23 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/drozdenko-1891867990.html
Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР
Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023
Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе поездки в ДНР посетил воинскую часть и передал маскировочные сети, грузовик и передвижной банный... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T00:23
2023-08-24T00:23
александр дрозденко
камаз (завод)
ленинградская область
донецкая народная республика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе поездки в ДНР посетил воинскую часть и передал маскировочные сети, грузовик и передвижной банный комплекс, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "В ходе рабочей поездки в ДНР губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил расположение одной из воинских частей, которой область оказывает шефскую помощь. Губернатор передал командованию части гуманитарный груз, среди которого - маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс", - говорится в сообщении. Губернатор осмотрел мастерские ремонтной базы части. "Военная часть служит — поврежденная техника возвращается в строй за два-три дня. Ребята шутят: до сих пор работа шла при помощи "кирки и какой-то матери", теперь Ленобласть подогнала Камаз-манипулятор с боковой загрузкой, надо ускориться. Новый заказ бойцов — обучение у узкоспециализированных мастеров. Подберем и направим специалистов", — отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Он также вручил благодарности и именные часы двум мастерам тосненского и кингисеппского колледжей, которые лето провели здесь в командировке, обучая военных профессиональной сварке. Отмечается, что Ленобласть поддерживает именные части региона, находящиеся в зоне специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев. Регион отправляет гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, запасные части для ремонта техники. В Ленобласти создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами, госпиталями и рембазами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей — через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения.
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ленинградская область
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александр дрозденко, камаз (завод), ленинградская область, донецкая народная республика
Александр Дрозденко, КамАЗ (завод), Ленинградская область, Донецкая Народная Республика
Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР

Глава Ленобласти Дрозденко передал гуманитарный груз воинской части в ДНР

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе поездки в ДНР посетил воинскую часть и передал маскировочные сети, грузовик и передвижной банный комплекс, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
«
"В ходе рабочей поездки в ДНР губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил расположение одной из воинских частей, которой область оказывает шефскую помощь. Губернатор передал командованию части гуманитарный груз, среди которого - маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс", - говорится в сообщении.
Губернатор осмотрел мастерские ремонтной базы части.
"Военная часть служит — поврежденная техника возвращается в строй за два-три дня. Ребята шутят: до сих пор работа шла при помощи "кирки и какой-то матери", теперь Ленобласть подогнала Камаз-манипулятор с боковой загрузкой, надо ускориться. Новый заказ бойцов — обучение у узкоспециализированных мастеров. Подберем и направим специалистов", — отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Он также вручил благодарности и именные часы двум мастерам тосненского и кингисеппского колледжей, которые лето провели здесь в командировке, обучая военных профессиональной сварке.
Отмечается, что Ленобласть поддерживает именные части региона, находящиеся в зоне специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев. Регион отправляет гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, запасные части для ремонта техники. В Ленобласти создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами, госпиталями и рембазами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей — через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения.
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Воронежцы передали землякам в зоне СВО медикаменты и оборудование
15 августа, 11:44
 
Александр ДрозденкоКамАЗ (завод)Ленинградская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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