https://ria.ru/20230824/drozdenko-1891867990.html

Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР

Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР - РИА Новости, 24.08.2023

Губернатор Ленобласти передал гуманитарный груз воинской части в ДНР

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе поездки в ДНР посетил воинскую часть и передал маскировочные сети, грузовик и передвижной банный... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T00:23

2023-08-24T00:23

2023-08-24T00:23

александр дрозденко

камаз (завод)

ленинградская область

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе поездки в ДНР посетил воинскую часть и передал маскировочные сети, грузовик и передвижной банный комплекс, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. "В ходе рабочей поездки в ДНР губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил расположение одной из воинских частей, которой область оказывает шефскую помощь. Губернатор передал командованию части гуманитарный груз, среди которого - маскировочные сети, КАМАЗ-погрузчик и передвижной банный комплекс", - говорится в сообщении. Губернатор осмотрел мастерские ремонтной базы части. "Военная часть служит — поврежденная техника возвращается в строй за два-три дня. Ребята шутят: до сих пор работа шла при помощи "кирки и какой-то матери", теперь Ленобласть подогнала Камаз-манипулятор с боковой загрузкой, надо ускориться. Новый заказ бойцов — обучение у узкоспециализированных мастеров. Подберем и направим специалистов", — отметил Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Он также вручил благодарности и именные часы двум мастерам тосненского и кингисеппского колледжей, которые лето провели здесь в командировке, обучая военных профессиональной сварке. Отмечается, что Ленобласть поддерживает именные части региона, находящиеся в зоне специальной военной операции, мобилизованных и добровольцев. Регион отправляет гуманитарную помощь, помогает с приобретением высокотехнологичного оборудования, а также поставляет оснащение, запасные части для ремонта техники. В Ленобласти создана система взаимодействия с воинскими частями, именными батальонами, госпиталями и рембазами. Сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет через фонд "Ленинградский рубеж", а сбор вещей — через районные добровольческие штабы "МыВместе" и другие общественные объединения.

https://ria.ru/20230815/voronezhtsy-1890158571.html

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донецкая народная республика

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александр дрозденко, камаз (завод), ленинградская область, донецкая народная республика