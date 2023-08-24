ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку еще четыре кассетных снаряда
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 14.30 по указанному району украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 14.35 - еще четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.