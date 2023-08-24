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ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:57 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891996076.html
ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023
ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:57
2023-08-24T14:57
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в 14.30 по указанному району украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 14.35 - еще четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891983868.html
https://ria.ru/20230824/obstrely-1891900516.html
петровский район
донецкая народная республика
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петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Донецк, Происшествия
ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Донецку еще четыре кассетных снаряда

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела
Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксируют последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
14:27
Кроме того, в 14.30 по указанному району украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 14.35 - еще четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку
09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОДонецкПроисшествия
 
 
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