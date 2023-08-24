https://ria.ru/20230824/donetsk-1891996076.html

ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023

ВСУ еще раз обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка,... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:57

2023-08-24T14:57

2023-08-24T14:57

специальная военная операция на украине

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска через десять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда калибра 155 миллиметров из "натовской" артиллерии по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.35 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. Кроме того, в 14.30 по указанному району украинские войска выпустили еще три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, а в 14.35 - еще четыре снаряда того же калибра по Ясиноватскому району. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891983868.html

https://ria.ru/20230824/obstrely-1891900516.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато, донецк, происшествия